До кінця року перекрито рух транспорту Замарстинівською

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від сьогодні, 5 березня, з 10.00 і до 19.00 31 грудня 2018 року буде перекрито рух транспорту на вул. Замарстинівській (від вул. Липинського до вул. Східної).

Замарстинівську (від вул. Липинського до вул. Східної) перекривають у зв’язку з проведенням будівельних робіт із реконструкції вулиці. Роботи виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Об’їзд вулиці здійснюватимуть відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, 16 лютого, ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Ціна договору реконструкції вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)», який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», – 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва згідно з проектом організації будівництва становить 22 місяці.

Проект «Реконструкція вулиці Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торфꞌяної) у м. Львові» виготовлений у 2015 р інститутом ДПІ «Містопроект» ЛМР на замовлення департаменту житлового господарства та інфраструктури і у 2017р переданий для його реалізації замовнику нижчого рівня – ЛКП «Львівавтодор». У зв’язку зі змінами вартості матеріальних ресурсів, рівня заробітної плати, ЛКП «Львівавтодор» у 2017р замовлено коригування проекту в тому ж ДПІ «Містопроект»

У травні 2017р укладено угоду з ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» на проведення експертизи проекту по об’єкту. За дорученням Центральної служби експертизи, експертизу проекту виконала філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області. Дата оголошення тендера – 28 вересня 2017 року.

Проект передбачає: