8 березня у Львові відбудеться феміністичний марш

8 березня у Львові традиційно відбудеться феміністичний марш. Уже вчетверте на вулиці міста вийдуть жінки, щоб висловити одна одній підтримку у щоденній боротьбі за право на безпеку, самореалізацію та повагу. Про це інформує Феміністична майстерня, яка є організатором заходу.

Марш відбудеться в четвер із 13:00 по 15:00 на площі Ринок.

«Ми прагнемо жити в суспільстві, де зможемо без страху перебувати на вулиці у будь-який час доби, не соромитися повідомляти друзям, родичам або відповідним установам про насилля, якого ми зазнали. Ми хочемо, щоб штучний розподіл на «жіночу» та «не жіночу» справу залишився у минулому. Керівні позиції та високооплачувані галузі – це справа навичок та знань, а не статі та гендеру. Ми нагадуємо, що рішення, як і з ким жити, народжувати, розлучатися — це наш особистий вибір. Ми хочемо попередити, що сексизм, який змушуватиме нас сумніватися в своїй цінності і людській гідності, обертатиметься нашою колективною злістю», – так пишуть організатори про мотивацію до цього заходу.

Приєднатися до маршу запрошують «жінок, які розуміють важливість підтримки одна одної, різного віку, професій, сексуальної орієнтації, походження, мови, національностей, раси, стану здоров’я, жінок, які постраждали від різних форм насильства. Самостійних і одружених, розлучених і закоханих, матерів і доньок, цисгендерних і трансгендерних, директорок і студенток, офіціанток і дослідниць, швей і менеджерок, юристок і діджейок. Усіх — чоловіків і жінок — хто розуміє, що для розвитку нашого суспільства важливо надати рівні можливості кожній і кожному».

Ви не зобов’язані називати себе феміністкою, проте маєте з повагою ставилися до всіх жінок, присутніх на марші.

Долучитися до заходу можна, просто прийшовши на марш. Можна також написати свій плакат, запросити подруг і друзів, поширити інформацію про подію, доєднатися до підготовчої роботи.