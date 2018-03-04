В Україні з’явилось цілодобове радіо «Казки»

Національна суспільна телерадіокомпанія України запустила сайт «:Казки» та радіо-казки. Слухати їх можна цілодобово.

Поки що у доступі є твори, які прочитали актор театру кіно та дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич та лідерка гурту «Крихітка» Саша Кольцова.

Та вже незабаром сюди додадуть казки, озвучені письменником і поетом Сергієм Жаданом та співачкою Христиною Соловій.

«Чому кенгуру стрибає, а кіт вмивається по обіді? Коли з’явилось могутнє дерево баобаб, а лис вовку масло показав? Навіщо миші збираються на раду, а бджола рятує гусці життя? Як цап і лис ділили мішок моркви, а курочка врятувала півника? Про все це можна дізнатися з найкращих казок народів світу, які ми вибрали та озвучили спеціально для вас», – анонсують казки на сайті.

Крім казок, на сайті є розмальовки, які можна завантажити.

А послухати казкові історії цілодобово можна за адресою https://kazky.suspilne.media/online. Тут вже є плеєр із більш ніж 200 аудіоказками.

Організатори анонсували також безкоштовний додаток для смартфонів на Android та iOS, який з’явиться вже невдовзі.