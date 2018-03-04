Вчора, 3 березня, у Млинах вшанували автора гімну України Михайла Вербицького. Урочистості розпочалися зі Святої Літургії у місцевому храмі села Хотинець. Опісля, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, де колись був парохом отець Михайло Вербицький, відбулась поминальна молитва. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

У каплиці-пантеоні, де похований видатний українець вшанували пам’ять та поклали квіти. У заходах взяли участь голова Львівської ОДА Олег Синютка, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Івано-Франківської ОДА Олег Гонтарчук, віце-воєвода Підкарпатський та більше тисячі українців зі Львівщини, Тернопільщини, Іванофранківщини та Прикарпатського воєводства. На завершення заходу відбулось віче.

“Другий день поспіль ми тут, у Польщі, збираємось, щоб вшанувати українську історію. Вчора відзначали трагічний день, коли 366 невинних людей були замордовані в Павлокомі, тільки за те, що вони говорили українською, молились українською і любили свою землю. А сьогодні недалеко від Явірника-Руського, поруч із церквою, в якій служив отець Вербицький, ми вшановуємо нашого українського генія”, – наголосив під час промови голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Довідково:

Отець Михайло Вербицький – видатний композитор, громадський діяч, автор гімну України “Ще не вмерла Україна” – народився 4 березня 1815 року у селі Явірник-Руський, що на Надсянні, де його батько Михайло був священиком.

У 1828 році при перемишльській катедрі владика Іван Снігурський заснував хор, а згодом і музичну школу, в яких співав і навчався Михайло.

Згодом Михайло Вербицький вступає до Львівської духовної семінарії. У другій половині сорокових років він пише музику повної Літургії для змішаного хору, яка і сьогодні звучить у багатьох церквах Західної України.

Складні життєві обставини відтягнули Вербицького від висвячення на священика і щойно 1850 року він отримує ієрейські свячення. Кілька років йому доводилося переїжджати з однієї сільської парафії на іншу, аж поки 1856 року він не осів у селі Млинах на Яворівщині, де прожив решту свого життя. Тут він був парохом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.