Патрульні затримали підозрюваних у розписі стін рекламою наркотиків

Львівські патрульні наздогнали підозрюваних у розписі стін рекламою наркотиків. Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Сьогодні, близько 12 години дня, патрульні 1 батальйону отримали повідомлення про пошкодження майна на вулиці Монастирського. Заявник повідомив, що невідомі особи балончиком з аерозольною фарбою розмальовують фасади будинків. Інспектори отримали опис правопорушників та напрямок їхнього руху. Патрульні почали перевіряти прилеглі вулиці. Вже на вулиці Зубрівській інспектори виявили двох осіб, які почали втікати, як тільки побачили поліцейський автомобіль. Під час втечі чоловіки викинули два балончики з фарбою. Поліцейські їх наздогнали та зупинили. Особи нервували, плуталися в своїх поясненнях та заперечували свою причетність до нанесення написів на стіни будинків. Офіцери перевірили їх в базі даних та з’ясували, що 18-річні чоловіки вже попадали в поле зору правоохоронців, а один з них притягався до кримінальної відповідальності за наркотики та має відкрите провадження за опір працівнику поліції.



Патрульні вирішили підійти до написів, на яких були посилання на сторінки в мережі інтернет. За даним посиланням інспекторам відкрилася сторінка з продажу наркотичних речовин. Тоді на місце події скерували слідчо-оперативну групу. Слідчі виявили й інші докази, що можуть підтверджують причетність даних громадян до продажу наркотичних речовин. Чоловіків доставили до Сихівського відділу поліції для встановлення всіх обставин справи.