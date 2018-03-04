На Грибовицьке сміттєзвалище виділили 2 млн євро з міського бюджету

Про це розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Наздря разом з спеціалістом у сфері поводження з ТПВ компанії «Egis» Крістофером Раундом. Говорили також про джерела фінансування.

«Львівська міська рада розраховує і на власні кошти: у міському бюджету Львова на 2018 рік передбачено гроші на фінансування деяких заходів. Саме це фінансування міста дасть можливість швидше розпочати підготовчі роботи, особливо в частині проекту будівництва переробного комплексу. На цей рік сума близько 2 млн євро виділена з міського бюджету на першочергові підготовчі заходи», – розповів Вадим Ноздря.

Крім того, у Львові розраховують на позику від ЄБРР – 25 млн євро. Ще 10 млн євро планують отримати грантових коштів.

Ці 35 млн використають на фінансування будівництва сміттєпереробного комплексу.

У цьому році плануємо розпочати очищення накопичених озер фільтрату на Грибовицькому сміттєзвалищі, тому що технологічно і за домовленістю з робочою групою, яка є при Малехівській сільській раді, ми маємо розпочинати саме з цього важливого елементу рекультивації, без якого подальші заходи є неможливими», – сказав Вадим Ноздря.

Ці роботи коштуватимуть орієнтовно 2 млн євро.

На наступний етап проекту передбачено близько 4 млн євро.

За словами Вадима Ноздрі, паралельно з будівництвом комплексу, планують розвиток міської інфраструктури: відкриття центрів прийняття й обробки первинних відходів у кожному районі міста. Цю частину робіт профінансують за кредитні кошти.