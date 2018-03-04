Андрій Садовий запропонував давати українське громадянство діаспорі

Під час перебування в Нью-Йорку міський голова Львова та очільник партії “Самопоміч” Львова Андрій Садовий провів численні зустрічі з лідерами української громади міста в Українському інституті, кредитній спілці “Самопоміч”, а також в Українському музеї на відкритій зустрічі з українцями Нью-Йорка. Під час неї Андрій Садовий озвучив ідею, аби розпочати процедуру змін до українського законодавства з метою відкрити можливість отримання українського громадянства представниками української діаспори.

«Дуже багато українців в світі продовжують жити справами України, допомагати своїй країні. Я не розумію, чому ми не можемо надавати їм громадянство. Всі українці світу мають мати право на це. Виняток мусить становити лише факт наявності другого громадянства країни-агресора», – поділився ідеєю мер Львова Андрій Садовий.

4-8 березня мер Львова буде у Вашингтоні, де разом з віце-спікером Оксаною Сироїд, головою фракції Об’єднання “Самопоміч” у Верховній Раді Олегом Березюком та народним депутатом Сергієм Кіралем проведе серію зустрічей з представниками американської влади та аналітичних установ.