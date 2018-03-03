З 5 березня Львівська залізниця змінює розклад електричок

Про це повідомляють у прес-службі “Львівської залізниці”.

Поїзд №6104 Мостиська-ІІ–Львів: Мостиська-ІІ відпр. о 04:46 (замість 05:02), Тщинець 04:52-04:53, Мостиська-І 04:59-05:00, Підгать 05:05-05:06, Арламова Воля 05:08-05:09, Хоросниця 05:13-05:14, Заріччя 05:18-05:19, Судова Вишня 05:26-05:27, Княжий Міст 05:30-05:31, Бар 05:35-05:36, Родатичі 05:39-05:40, Вовчухи 05:43-05:44, Братковичі 05:47-05:48, Городок-Львівськ. 05:54-05:55, Кам’янобрід 06:00-06:01, Затока 06:05-06:06, Цунів 06:10-06:11, Мшана 06:16-06:17, Суховоля 06:22-06:23, Зимна Вода 06:26-06:27, Рудно 06:31-06:32, 5-й Парк 06:36-06:37, прибуття до Львова 06:47.

Поїзд №6019 Львів–Сянки: Львів відпр. 07:15 (замість 06:38), Скнилів 07:25-07:27, Оброшин 07:33-07:34, Ставчани 07:41-07:43, Містки 07:47-07:48, Любинь Великий 07:54-07:55, Поріччя 07:59-08:00, Комарно 08:05-08:06, Хишевичі 08:11-08:12, Коропуж 08:17-08:20, пл. 39 км 08:26-08:27, Рудки 08:30-08:31, Новосілки 08:34-08:35, Хлопчиці 08:38-08:39, Луки 08:42-08:43, Конюшки 08:46-08:47, Калинів 08:54-08:55, пл. 63 км 09:03-09:04, Самбір 09:1-09:14, пл. 75 км 09:21-09:22, Ваньковичі 09:27-09:28, Турчиновичі 09:31-09:32, Кар`єр-83 км 09:34-09:35, Созань 09:38-09:39, Старий Самбір 09:43-09:44, Терешів Спас 09:50-09:51, Бусовисько 09:56-09:57, Лужок 10:00-10:01, Стрілки 10:06-10:07, Лопушанка 10:11-10:12, Ясениця 10:19-10:20, Розлуч 10:26-10:27, Волосянка 10:30-10:31, Бойківська 10:35-10:36, В. Явора 10:39-10:40, Явора 10:44-10:45, Турка 10:52-10:53, Н. Яблонька 10:57-10:58, Яблонька 11:02-11:03, Турочки 11:09-11:10, Соколики 11:18-11:19, Беньова 11:26-11:27, прибуття у Сянки 11:36.

Поїзд №6014 Трускавець–Львів: до Стрия – згідно з розкладом, Стрий 19:57-20:17, Угерсько 20:25-20:26, П`ятничани 20:30-20:31, Більче 20:35-20:36, Пісочна 20:43-20:44, Миколаїв-Дністр. 20:51-20:53, Задорожна 20:58-20:59, Черкаси Дн. 21:03-21:04, Дмитрія 21:08-21:09, Щирець-1 21:12-21:13, Щирець-ІІ 21:16-21:17, Семенівка 21:22-21:23, Пустомити 21:27-21:28, Глинна-Наварія 21:32-21:33, Оброшин 21:41-21:42, Скнилів 21:48-21:50, прибуття до Львова 22:00.

Поїзд №6018 Сянки–Львів: до Самбора – згідно з розкладом, Самбір 07:20-07:28, пл. 63 км 07:33-07:34, Калинів 07:42-07:43, Конюшки 07:48-07:49, Луки 07:52-07:53, Хлопчиці 07:56-07:57, Новосілки 08:00-08:01, Рудки 08:07-08:08, пл.39 км 08:11-08:12, Коропуж 08:19-08:22, Хишевичі 08:26-08:27, Комарно 08:33-08:34, Поріччя 08:40-08:41, Любинь Великий 08:47-08:49, Містки 08:55-08:56, Ставчани 09:01-09:02, Оброшин 09:10-09:11, Скнилів 09:18-09:20, прибуття до Львова 09:30.

Поїзд №7001 Львів–Мукачево: Львів відпр. 07:42 (замість 07:15), Скнилів 07:51, Оброшин 07:55, Глинна-Наварія 07:59, Пустомити 08:01-08:02, Щирець-ІІ 08:07, Миколаїв-Дністр. 08:22-08:24, Пісочна 08:30, Більче 08:34, Стрий 08:45-08:47, Конюхів 08:56, Любинці 09:02, Верх. Синьовидне 09:10, Сколе 09:17-09:19, Гребенів 09:29-09:30, Тухля 09:41-09:42, Славське 09:54-09:57, Лавочне 10:10-10:12, Бескид 10:22, Скотарське 10:35-10:38, Воловець 10:48-10:49, Вовчий 11:10, Свалява 11:20-11:23, Карпати 11:33-11:34, Кольчино 11:45, прибуття в Мукачево 11:51.

Поїзд №7002 Мукачево–Львів: Мукачево відпр. 17:18 (замість 16:39), Кольчино 17:25, Карпати 17:33-17:34, Свалява 17:44-17:46, Вовчий 17:57, Воловець 18:17-18:19, Скотарське 18:29-18:30, Бескид 18:41, Лавочне 18:51-18:52, Славське 19:03-19:05, Тухля 19:17-19:18, Гребенів 19:28-19:29, Сколе 19:39-19:40, Верх. Синьовидне 19:48, Любинці 19:56 Конюхів 20:01, Стрий 20:08-20:10, Більче 20:22, Пісочна 20:26, Миколаїв-Дністр. 20:32-20:34, Щирець-ІІ 20:50, Пустомити 20:56-20:57, Глинна-Наварія 21:01, Оброшин 21:06, Скнилів 21:12, прибуття до Львова 21:23.

Поїзд №6188 Мукачево–Львів: Мукачево відпр. 11:33 (замість 11:35), Мукачево-Прилад. 11:36-11:37, Кольчино 11:43-11:46, пл. Чинадієво 11:51-11:52, Чинадієво 11:55-11:56, Карпати 12:01-12:02, Пасіка 12:05-12:06, Драчино 12:10-12:11, Свалява 12:16-12:18, Неліпино 12:22-12:23, Сасівка 12:26-12:27, Вовчий 12:34-12:35, пл.1663 км 12:42-12:43, Занька 12:48-12:49, Яблунів 12:55-12:56, Воловець 13:03-13:05, Гукливий 13:11-13:12, Скотарське 13:16-13:17, Бескид 13:29-13:30, Опорець 13:35-13:36, Лавочне 13:43-13:45, далі – згідно з діючим розкладом.

Поїзд №6165 Львів–Лавочне: до Миколаєва-Дністр. – згідно з розкладом, Миколаїв-Дністр. 19:36-19:38, Пісочна 19:46-19:47, Більче 19:54-19:55, П`ятничани 19:59-20:00, Угерсько 20:05-20:06, Стрий 20:15-20:25, далі – згідно з діючим розкладом.

Нагадаємо, з понеділка також тимчасово знімуть з рейсу електричку Львів – Сянки, яка вирушає зі Львова о 12:38 (6023), а з Сянок у зворотному напрямку – о 17:28 (6024).

Потяг поїде у Київ на капітальний ремонт.