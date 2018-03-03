У пошуках компромісу. Як вирішити проблему «євроблях» в Україні?

Скільки в Україні авто на іноземній реєстраціїї і що з цим робити

Українські дороги переповнені авто з іноземною реєстрацією, які у народі прозвали «євробляхами». За даними Державної фіскальної служби лише за минулий рік в Україну було завезено понад 958 тисяч таких авто. Неофіційна ж статистика свідчить про понад мільйон машин. Представники влади заявляють, що власники таких авто не тільки порушують митні правила, а й загрожують дорожній безпеці, адже встановити справжнього власника такого авто майже неможливо. Водії ж готові відстоювати своє право на дешеве авто на мітингах. Тож суспільство розділилось на два табори. Аби розібратися в ситуації, зібрали позиції усіх сторін конфлікту.

Звідки в Україні стільки єврономерів?

Станом на кінець січня на території України перебувало понад 425,4 тис. авто з іноземною реєстрацією, з них 246,4 тис. – з порушенням терміну. Чому склалася така ситуація? Одна з причин – законодавча колізія. Митний кодекс забороняє ввезення в Україну авто з іноземними номерами для власного користування. Водночас Стамбульська конвенція дає дозвіл на ввезення таких авто для здійснення комерційної діяльності. Тож зазвичай авто зареєстроване на іноземну компанію і потрапляє у країну під виглядом транзиту. Згідно із митним кодексом, українцю на такому авто в режимі транзиту можна їздити 5-10 днів, іноземцю – максимум рік. За перевищення строків водіям загрожує штраф від 5 до 8 тисяч гривень, аж до конфіскації авто.

Проте водії готові ризикувати, бо головна спокуса «євроблях» ­– це їхня невисока вартість. Вживану іномарку за кордоном можна придбати всього за півтори-дві тисячі євро. Справа в тому, що користуватися старим автомобілем у ЄС дорожче, ніж купити новий. Адже з кожним роком екологічний податок, страхування та обслуговування для такого авто підвищується. Українці ж, навпаки, оминаючи закон, намагаються зекономити на придбанні вживаного авто. Згідно із митними правилами, ввозячи машину до країни, громадяни повинні сплатити акцизний збір, який залежить від віку, типу палива та об’єму двигуна, ПДВ обсягом 20% митної вартості, ввізне мито – 10%, пенсійний збір – 5% митної вартості і транспортний податок. Тож переважно водії такі авто не розмитнюють і не ставлять на облік.

Є ще одна важлива деталь. З 2016 року в Україні набув чинності стандарт Євро-5, який заборонив ввозити у країну вживані авто, які не відповідають екологічним вимогам. Введення Євро-5 фактично унеможливило розмитнення автомобілів, виготовлених до 2010 року. Оскільки більшості «євроблях» понад 8 років і вони не відповідають стандарту, то і офіційно розмитнити такі машини неможливо.

Тому, перебуваючи поза законом, у разі ДТП власники автомобілів з іноземними номерами нерідко просто тікають із місця пригоди.

Найпопулярнішими серед українців залишаються авто з Польщі та Литви. І, зважаючи на спокусливу географічну близькість до ринків та налагоджені «схеми», ситуація з кількістю нерозмитнених авто в Україні стає критичною.

Позиції сторін

Час від часу власники авто на єврономерах організовують акції. Так, 4 лютого, у Києві пройшов черговий автопробіг. Головні вимоги учасників: скасування мита на вживані авто, зняття вимог екологічного стандарту Євро-5 та дозвіл на перепродаж ввезених авто.

«Ми наголошуємо на тому, що акцизи, мита та інші податки, які накладені на машини з іноземною реєстрацією, – недоцільні», – вважає активіст Андрій Щербина.

Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань митної та податкової політики Ніна Южаніна пояснює, що просто скасувати податок неможна, адже він має своє економічне обґрунтування. Тим паче, що це було б несправедливо щодо власників авто з офіційною реєстрацією, які свого часу в повному обсязі сплатили необхідні платежі.

«У жодному разі не можна робити таку акцію з амністії, дозволивши розмитнити автомобіль за безцінь. Тому я думаю, що буде справедливо, якщо до чинної шкали ставок акцизного податку ми застосуємо певний коефіцієнт», – вважає Южаніна.

Дискусія щодо легалізації автомобілів на іноземних номерах досягла таких масштабів, що свою позицію висловив і Президент. Під час візиту на міжнародний пункт пропуску «Ягодин» на Волині Петро Порошенко поспілкувався з водієм авто на литовській реєстрації.

«Я питаю його, «на 5 днів в’їжджаєте»? А він у відповідь – ну, які 5, всі ж все знають», – процитував свого співрозмовника Президент.

На думку Порошенка, від такої практики потрібно відмовлятися, оскільки «схеми» з нерозмитненими авто нечесні щодо законослухняних громадян.

«Не буде такого, не будуть комусь «підмазувати». Чому одні мають платити акцизи та збори, а інші – ні», – підсумував голова держави.

Від амністії до компромісу

Зараз у Верховній Раді зареєстровано 23 законопроекти, які пропонують різні підходи до врегулювання конфлікту. Попри різноманіття пропозицій, експерти погоджуються, що питання не можна врегулювати, звертаючись до крайнощів: від повної амністії до сурового покарання. Тож проблему варто вирішувати шляхом компромісу між державою і власниками авто.

На думку експертів, найбільше шансів на ухвалення мають два законопроекти. Проект закону №5562 пропонує дозволити розмитнення вживаних авто за пільговою ставкою незалежно від року випуску. Крім того, машина повинна відповідати нормам Євро-5 та її не можна буде продати протягом року. У законопроекті № 5561 депутати пропонують скасувати вимогу Євро-5, натомість ввести обов’язковий техогляд авто.

«Фактично для вирішення проблеми автомобілів з реєстрацією на європейських номерах потрібен компроміс. Але, як показує практика і робота нашого комітету з ініціативною групою, власники цих авто не хочуть йти на компроміс. А умови, які вони висувають, не можуть бути задоволені повністю, адже власники інших авто будуть поставлені в нерівні умови», – зазначає член комітету з питань податкової та митної політики Вадим Сидорчук.

За його словами, податковий комітет готовий запропонувати зниження зборів для власників авто на єврономерах у межах 20-30%. Це так звана разова амністія для «євроблях», щоб вони пройшли реєстрацію в Україні.

Варто зазначити, що саме таким шляхом схожу проблему змогли вирішити у Молдові. «Молдовська формула» полягає в тому, що власникам «блях» дали можливість розмитнити їх за пільговими ставками акцизу – 30% від чинних. Таким чином, у країні за півроку було розмитнено майже 19 тисяч авто з іноземною реєстрацією, ще значну кількість вивезли або розібрали. Тож, можливо, звернувшись до сусідського досвіду, Україна теж зможе подолати цю автомобільну кризу.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю