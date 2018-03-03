У Львові розповіли, як перерахують пенсії військовим

З 1 березня увійшла в дію постанова Кабміну «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби»

В Головному управлінні Пенсійного Фонду Львівської області пояснили, як все відбуватиметься на практиці.

Перерахунок пенсій усім військовослужбовцям (крім осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ) здійснюватимуть з 1 січня 2018 року, а саме:

з 01.01.2018 – 50% суми підвищення пенсії;

з 01.01.2019 по 12.2019 – 75% суми підвищення пенсії;

з 01.01.2020 – 100% суми підвищення пенсії.

Процедура перерахунку включатиме в себе складову окладу за посадою, окладу за спеціальним званням та процентну надбавку за вислугу років.

Щодо пенсіонерів пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, то їм перерахунок проведуть з 1 січня 2016 року.

При цьому зважатимуть на оклад за посадою, оклад за спеціальним званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, премію за січень 2016.

«З 1 січня таким пенсіонерам перераховують 100 відсотків суми підвищення пенсії. А те, що стосується терміну з з 01.01.2016 по 31.12.2017, то буде такий порядок: з 1 вересня до 31 грудня 2019 року щомісячно окремою сумою виплатять 50% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої пенсії за період з 1 січня до 31 грудня 2017 року», – пояснили у прес-службі відомства.

А вже з початку 2020 року кожного місяця окремим платежем нарахують 100% різниці між місячним розміром підвищеної пенсії та місячним розміром отриманої пенсії за період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2017.

В управлінні Пенсійного Фонду наголошують – перерахунок буде здійснюватись на підставі довідок про грошове забезпечення. Їх можна взяти у в органах силових міністерств та відомств