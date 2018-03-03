У Львові презентували «чорну» книгу про проблеми української армії
Фронтову повість «Скепсис» написав учасник АТО Володимир Бруньковський (під псевдонімом Григорій Обертайло). За словами автора це його перша книга, яка стала таким собі виплеском емоцій, після повернення з війни.
«Коли я повернувся з війни я мусив вилити на папері, те що мене боліло. Я впевнений, що люди які читатимуть, знайдуть в ній себе. Особливо це стосується людей, які пройшли війну. Хоча, я хочу наголосити, що це не автобіографія, а літературна повість, тому всі персонажі лише змальовані з тих людей, яких я зустрічав на фронті, але не реальні», – каже Володимир Бруньковський.
Події книги відбуваються протягом 2014-15 років на Сході України, в зоні Антитерористичної операції. У свої книзі автор розповідає про рік проведений на війні мобілізованим офіцером.