У Домі Франка презентують моновиставу Олени Дудич

Це – вражаюча вистава, де історія про велику силу кохання зіткнулася з руйнацією самого поняття «людина»

11 березня об 11:00 у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка відбудеться показ моновистави «Маргарита і Абульфаз» Олени Дудич за романом лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич «Час Sekond-Нand» Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Юрія Дрогобича.

Це – вражаюча вистава, де історія про велику силу кохання зіткнулася з руйнацією самого поняття «людина». Геноцид вірменів у Баку 1990 року… Жахи погромів… Пожежі… Вбивства… Чи може міжнаціональна ненависть стати на заваді коханню між вірменкою та азербайджанцем?

Знову і знову Маргарита перебирає у пам’яті спогади тих жахливих і все ж сповнених щастя днів…

Довідково. Олена Дудич народилась в Україні, закінчила акторський факультет Київського театрального інституту ім. І.Карпенка-Карого. Провідний майстер сцени Могильовського театру драми (Білорусь), де зіграла понад 50 яскравих різнопланових ролей. Багато знімається у кіно. Нагороджена Державною премією Франциска Скорини. Лауреатка багатьох міжнародних театральних фестивалів.