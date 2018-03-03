Світові кінопрем’єри березня у Львові

Усі гроші світу ∕ All the Money in the World

У Дж. Пола Гетті було ціле багатство. Всі інші заплатили ціну

Країна: США

Жанр: трилер, детектив, кримінал

Режисер: Рідлі Скотт

У ролях: Мішель Вільямс, Марк Волберг, Крістофер Пламмер, Тімоті Хаттон

Прем’єра в Україні: 8 березня 2018

Трейлер:

Американця Пола Гетті 1957 року визнали найбагатшою людиною світу. Свої статки він нажив на продажу нафти. У 1973 році одного із чотирнадцяти його онуків, 16-річного Пола Гетті ІІІ, викрадають. В обмін на свободу юнака злочинці вимагають 17 мільйонів доларів. Багатий дідусь відмовлявся платити гроші за онука навіть, коли крадії надіслали відрізане вухо хлопця. Мільярдер казав – якщо заплатить крадіям хоч пенні, то на ранок матиме чотирнадцять викрадених онуків.

За постановку картини узявся режисер Рідлі Скотт, Девід Скар та Джон Пірсон працювали над сценарієм. Роль Пола Гетті мав виконати Кевін Спейсі, проте через гучний скандал актора замінили. Завдяки цьому Рідлі Скотт зміг запросити Крістофера Пламмера, якого хотів бачити на цій ролі від самого початку.

Цікаві факти про фільм «Усі гроші світу»:

Кінострічка створена на основі роману Джона Пірсону «Пол Гетті. Тяжкі мільйони».

На головну роль у фільмі розглядалися Анджеліна Джолі та Наталі Портман, проте актриси відмовилися від зйомок з різних причин.

Рідлі Скотт раніше працював з правнуком Жана Пола Гетті та сином Джона Пола Гетті-третього, актором Бальтазаром Гетті, у стрічці «Білий Шквал» (1996).

Кевін Спейсі мав зіграти роль Гетті, але після скандалу, що був викликаний численними звинуваченнями в сексуальних домаганнях, режисер замінив Спейсі на Крістофера Пламмера. Усі сцени з Кевіном Спейсі були вирізані з фільму і перезняті. Через це бюджет фільму потерпів збитків у розмірі декількох мільйонів доларів, а дата релізу була перенесена.

Через роботу над фільмом режисерові Рідлі Скотту довелося відкласти виробництво майбутнього нового проекту, заснованого на романі «Картель» Дона Вінслоу.

Вечеря ∕ The Dinner

«В ексклюзивному меню – злість, заздрість, безумство, жорстокість і ніжність»

Країна: США

Жанр: драма

Режисер: Орен Мувермен

У ролях: Ричард Гір, Стів Куган, Лора Лінні

Прем’єра в Україні: 8 березня 2018

Трейлер:

Події фільму розгортаються всього за один вечір. Відомий політик Стен та його брат Пол разом зі своїми дружинами зустрічаються в ресторані за вечерею. Під час звичайної бесіди починають випливати жахливі родинні таємниці, пов’язані зі злочинами, які вчинили їхні діти. Вишукана вечеря перетворюється у поле битви, а доля їхніх дітей – у розмінну монету. Як далеко здатний зайти батько, щоб захистити сина, який вчинив злочин?

Цікаві факти про фільм «Вечеря»:

Кінострічка заснована на однойменному романі Германа Коха.

Фільм став третьою кіноадаптацією літературного оригіналу після нідерландської стрічки Менно Мейхеса 2013 року та італійської екранізації Івано Маттео 2014-го.

Для Кейт Бланшетт фільм «Вечеря» міг стати режисерським дебютом, проте у результаті постановником став Орен Моверман.

Ричард Гір і Лора Лінні працювали разом на зйомках фільмів «Первісний страх» (1996) і «Людина-метелик» (2002).

Ричард Гір грав у Мовермана в картині «Перерва на бездумність» (2014).

Зйомки фільму проходили в селі Доббс-Феррі в окрузі Вестчестер, Нью-Йорк і Геттисберзі, штат Пенсильванія. Декілька сцен було знято в Національному військовому парку в Геттисберзі.

Світова прем’єра фільму відбулася у рамках основного конкурсу Міжнародного Берлінського кінофестивалю 10 лютого 2017 року.

Серцеїд: повернення героя ∕ Le retour du héros

Країна: Франція

Жанр: комедія

Режисер: Лоран Тірар

У ролях: Жан Дюжарден, Мелані Лоран, Федір Аткін, Лоран Бато, Евелін Бюіль

Прем’єра в Україні: 8 березня 2018

Трейлер:

Франція початку XIX століття, капітан Новель відправляється на фронт і вимушений залишити свою кохану Полін. Сестра нареченої наважується посилати їй листи від імені Новеля, щоб підбадьорити її. Але все обертається з ніг на голову, коли Новель повертається додому.

Цікаві факти про фільм «Серцеїд: повернення героя»:

На створення кінострічки режисера надихали твори Віктора Гюго та фільм 1939 року «Барабани долини Мохок».

Це друга спільна робота актора Жана Дюжардена і режисера Лорана Тірара, раніше вони працювали над фільмом «Любов не за розміром» (2016).

За словами Лорана Тірара, костюми для головних героїв були створені з урахуванням особливостей їх характеру.

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт ∕ Tomb Raider

«Її легенда починається»

Країна: Велика Британія, США

Жанр: бойовик, пригоди, фентезі

Режисер: Роар Утхауг

У ролях: Алісія Вікандер, Уолтон Гоггінс, Домінік Уест, Деніел Ву, Олександр Віллауме

Прем’єра в Україні: 15 березня 2018

Трейлер:

Після закінчення навчання в коледжі, Лара Крофт відправляється в експедицію до островів біля берегів Японії – в Трикутник Дракона, що вважається протилежністю Бермудського трикутника. Через три дні корабель потрапляє в шторм, і буря ламає судно на дві половини, відокремлюючи Лару від решти команди. Протагоністка потрапляє на таємничий острів Яматай, не зазначений на картах, в прибережній зоні якого спочивають стародавні кораблі вікінгів, бомбардувальники, галеони XVII століття і військові катери 1940-х.

Цікаві факти про фільм «Лара Крофт»:

З чуток, ця версія фільму буде більш похмурою, ніж відомі нам з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Алісія Вікандер є фанаткою серії відеоігор про Лару Крофт.

Алісія Вікандер не тільки друга актриса, яка грає Лару Крофт, але також і друга оскароносна актриса, яка грає Лару. У Анджеліни Джолі теж є Оскар.

Єва ∕ Eva

«Гра з пристрастю – гра без правил»

Країна: Франція, Бельгія

Рік: 2018

Жанр: драма, мелодрама

Режисер: Бенуа Жако

У ролях: Ізабель Юппер, Гаспар Ульєль, Джулія Рой, Рішар Беррі

Прем’єра в Україні: 15 березня 2018

Трейлер:

Бертран – один з найперспективніших і найкращих письменників свого часу. Його перший роман просто підірвав усю літературну індустрію та приніс хлопцеві чималий дохід. У його віці про такі гроші та славу багато хто тільки мріє. Одного разу, коли за вікном була жахлива хуртовина, письменник опинився під одним дахом з фатальною куртизанкою Євою. Вона неймовірно красива, спокуслива і є тим типом жінок, у яких закохується кожен чоловік. Єва оволоділа Бертраном, його серцем, головою, грошима. Письменник готовий віддати все, що має, аби задовольняти свою кохану. Затьмарена пристрасть відбирає у нього все: сім’ю, репутацію, гроші.

Цікаві факти про фільм «Єва»:

Фільм заснований на однойменному романі британського письменника Джеймса Хедлі Чейза.

Ізабель Юппер і режисер Бенуа Жако вже працювали разом над фільмами «Школа плоті» (1988), «Крила голубки» (1981), «Фальшива служниця» (2000), «Тільки не скандал» (1999), а також «Вілла Амалія» (2009).

Це друга спільна робота Гаспара Ульєля та Ізабель Юппер, раніше вони знімалися в картині «Гребля проти Тихого океану» (2008).

Першому гравцю приготуватися ∕ Ready Player One

Країна: США

Рік: 2017

Жанр: фантастика, екшн

Режисер: Стівен Спілберг

У ролях: Олівія Кук, Саймон Пегг, Бен Мендельсон, Ханна Джон-Кеймен, ТиДжей Міллер

Прем’єра в Україні: 29 березня 2018

Трейлер:

Недалеке майбутнє. Енергетична криза в розпалі, половина населення Землі – на межі виживання. При такій гнітючій реальності віртуальний простір – єдиний гідний вихід назовні, в захоплюючий, повний пригод квест OASIS. Десь там заховано «великоднє яйце», яке дарує владу над Грою – і над усім цілком матеріальним станом Творця OASIS-a. Перший ключ випадково знаходить вісімнадцятирічний Уейд Уоттс. Крок на шляху до найбільшої перемоги зроблений. Але по п’ятах Уейда і його команди слідом йде організація, здатна прибрати щасливчиків не тільки у віртуальному, але і в реальному світі …

Цікаві факти про фільм «Першому гравцю приготуватися»: