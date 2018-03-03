Ще один львівський ВНЗ призупинив навчання

Це вже третій університет в місті, який пішов на вимушені канікули

З понеділка зупиняють навчання в ЛНУ імені Івана Франка. Відповідно до наказу ректора від третього лютого, це відбувається у зв’язку зі «складною метеорологічною та епідеміологічною ситуацією, що склалась у Львові, з метою запобігання захворювань серед студентів та співробітників Університету, економії енергоресурсів».

Заняття денної форми навчання призупиняють на усіх факультетах та коледжах з 5 лютого по 11 лютого 2018 року. Відпрацьовувати пропущені заняття студенти будуть під час весняного семестру.

Вчора про призупинення аудиторного навчання на тиждень також повідомив НУ «Львівська політехніка» та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Студентів Політехніки на тиждень переводять на дистанційне навчання. А от студенти медичного пішли на вимушені канікули. Робочі дні 3, 5, 6, 7 березня 2018 року вони відпрацьовуватимуть у дні, погоджені з профспілковим комітетом Університету.

Вчора на заклик НАК «Нафтогаз України» у Львові також запровадили тимчасові заходи для зменшення споживання газу.

Подачу тепла до навчальних закладів міста перевели в ощадливий режим. При цьому у приміщеннях обіцяють забезпечити температуру, необхідну для нормального і комфортного проходження навчального процесу.

Призупиняти навчання в школах і садочках Львова не будуть. На сьогодні місто Львів працює у звичному режимі – опалення подають до всіх споживачів теплопостачальних підприємств: населення, школи, садочки, лікарні, поліклініки тощо.

На вихідні дні у навчальних закладах буде підтримуватися мінімальна температура, яка дозволяє працювати системі теплопостачання й уникнути замерзання трубопроводів.

Нагадаємо, 2 березня, НАК «Нафтогаз України» оприлюднила звернення до українців протягом наступних 3-4 днів зменшити споживання газу, щоб знизити можливі наслідки енергетичного шантажу з боку Росії.