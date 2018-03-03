Погода на вихідні

На дорогах Львова та області - ожеледиця

Сьогодні, 3 березня, синоптики прогнозують протягом дня сніг. Вдень – 6 – 8° морозу. загалом протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с.

Вже у неділю, 4 березня, вночі 11 – 16° морозу, місцями 19 – 21° морозу, а вдень 1 – 6° морозу. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.

На дорогах області – ожеледиця, тож учасників дорожнього руху просять бути дуже обережними.

Приблизною такою ж погодою, почнеться і наступний тиждень.

Нагадаємо, львівські синоптики розповіли, якою буде погода у березні. Кажуть, що ранньої весни сподіватися не варто.

Відчутне потепління синоптики передбачають аж на третю декаду березня.