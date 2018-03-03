«Нафтогаз» подякував українцям за зекономлений газ

«Коротко: все гаразд. Ви неймовірні. Дякуємо. Україна довела, що здатна протистояти газовому шантажу з боку Росії», – йдеться у повідомленні компанії.

Станом на ранок суботи українська газотранспортна система повністю збалансована і працює в штатному режимі. Наразі падіння тиску в магістральній системі газопроводів, що виникло через недотримання Газпромом контракту як на постачання так і транзит газу територією України, повністю зупинено завдяки збільшенню обсягів імпорту газу з європейського напрямку. Про це повідомляє Нафтогаз.

За інформацією підприємства, завдяки оперативній реакції влади та українцям, які долучились до акції #прикрути та добровільно зменшили температуру у своїх будинках на один градус, за оперативними даними за минулу добу по усім обласним центрам та найбільшим містам України, споживання скоротилося приблизно на 25 млн куб. м (14%) порівняно з 1 березня.

«Окремо я хотів би подякувати всім українцям, які з вражаючою готовністю відгукнулись на наш заклик зменшити температуру опалення на один градус. Ми закликаємо продовжувати акцію до 6 березня, бо кожен зекономлений вами кубометр газу – це захист України від непередбачуваних дій росіян», – сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

НАК «Нафтогаз України» наразі не отримала від ПАТ «Газпром» жодних документів стосовно наміру розірвати контракти на постачання та транзит газу. Діючі контракти не передбачають можливості їх розірвання в односторонньому порядку.

Нафтогаз вітає пропозицію МЗС України та Єврокомісії щодо проведення переговорів для виконання рішень Стокгольмського арбітражу у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС. Компанія готова долучитися до таких переговорів у найближчий зручний для усіх сторін час.

Українська газотранспортна система продовжує забезпечувати транзит російського газу до європейських споживачів, незважаючи на систематичні порушення російською стороною контрактних нормативів тиску у системі.

За словами головного комерційного директора Нафтогазу Юрія Вітренка, демарш Газпрому продемонстрував європейській спільноті те, про що Нафтогаз давно попереджав: Росія активно використовує газ як геополітичну зброю.

«Ми сподіваємось, що в ЄС переконались: ніякі потоки з Газпромом будувати не можна», – додав Вітренко.