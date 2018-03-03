На Львівщині СБУ викрила масштабне виготовлення фальсифікованого алкоголю

За інформацією СБУ, міжрегіональна організована група налагодила розгалужену мережу з виготовлення та реалізації фальсифікованого алкоголю. Щодоби ділки реалізовували на території регіону до півтисячі літрів підробленої горілки, що становило до 30 тисяч пляшок на місяць. Місячний дохід від незаконної діяльності становив приблизно півтора мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що до угруповання входило четверо осіб, організатором був мешканець Львівщини.

Виробничі потужності з нелегального виготовлення алкоголю під марками відомих українських брендів зловмисники обладнали на території приватного помешкання у Жидачівському районі області.

Під час 10-ти санкціонованих обшуків у помешканнях, торговельних точках та підпільному цеху оперативники спецслужби та слідчі ДФС вилучили обладнання та устаткування для виготовлення фальсифікату, чорнову бухгалтерію, більше тонни спирту, понад 170 ящиків кустарної горілки загальною вартістю чверть мільйона гривень, а також 12 тисяч акцизних марок з ознаками підробки, 8300 доларів США, 500 євро та 25 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 199 та 204 Кримінального кодексу України.