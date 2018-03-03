МОН рекомендує працювати закладам освіти у звичайному режимі

Наразі проблему з газопостачанням у країні вдалося оперативно вирішити, тому вже в понеділок, 5 березня, усі заклади освіти – дитячі садки, школи, ПТНЗ та виші – працюватимуть у звичайному режимі

Відповідне рішення прийняв Кризовий комітет Міністерства енергетики та вугільної промисловості України сьогодні, 3 березня 2018 року.

Беручи до уваги рішення Кризового комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз’яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти. З листом можна ознайомитись за посиланням.

У листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Нагадаємо, 2 березня, НАК «Нафтогаз України» оприлюднила звернення до українців протягом наступних 3-4 днів зменшити споживання газу, щоб знизити можливі наслідки енергетичного шантажу з боку Росії.

З понеділка зупиняють навчання в ЛНУ імені Івана Франка. Відповідно до наказуректора від третього лютого, це відбувається у зв’язку зі «складною метеорологічною та епідеміологічною ситуацією, що склалась у Львові, з метою запобігання захворювань серед студентів та співробітників Університету, економії енергоресурсів».

Заняття денної форми навчання призупиняють на усіх факультетах та коледжах з 5 лютого по 11 лютого 2018 року. Відпрацьовувати пропущені заняття студенти будуть під час весняного семестру.

Вчора про призупинення аудиторного навчання на тиждень також повідомив НУ «Львівська політехніка» та Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Студентів Політехніки на тиждень переводять на дистанційне навчання. А от студенти медичного пішли на вимушені канікули. Робочі дні 3, 5, 6, 7 березня 2018 року вони відпрацьовуватимуть у дні, погоджені з профспілковим комітетом Університету.