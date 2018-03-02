Виконком ухвалив надати квартири двом дітям-сиротам

Відповідно до «Міської цільової Програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки», місто у співфінансуванні з опікунами придбало 2 квартири для осіб цієї категорії.

«Пропонується проект рішення «Про надання квартир позачерговикам міської ради». У 2017 році було придбано 2 квартири для позачерговиків міської ради – дітей-сиріт, відповідно до «Міської цільової Програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки», – доповів Вадим Іванов, начальник управління житлового господарства ЛМР.

Нагадаємо, у Львові з 2016 року діє «Міська цільова Програма співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки», яка затверджена ухвалою Львівської міської ради від 14.07.2016 № 788. Відповідно до цієї Програми, місто допомагає придбати житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. Вже у 2016 році було придбано 3 квартири. У 2017 році було придбано 2 квартири.

На виконання «Міської цільової Програми співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016-2025 роки», затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 14.07.2016 № 788, департаментом житлового господарства та інфраструктури у 2016 році придбані 3 квартири для позачерговиків зазначеної пільги (кошти опікунів – 595 935,00 грн: з бюджету міста Львова – 1 390 514, 00 грн.). У 2017 році придбані 2 квартири: кошти міського бюджету м. Львова – 974 400, 00 грн.; кошти опікуна – 417 600, 00 грн.

До прийняття цієї Програми, єдиним можливим варіантом вирішення житлових питань дітей-сиріт було надання неповноцінного житла, з метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу основної черги.

За період з 01.01.2006 року до 31.12.2017 року Львівською міською радою позачерговикам, які користуються пільгою, як діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особам, які повернулись з дитячих установ, від опікуна (піклувальника), надавалось неповноцінне житло з метою тимчасового поліпшення житлових умов до підходу основної черги (всього 23 квартири): 2006 рік – 1; 2007 рік – 3; 2008 рік – 5; 2009 рік – 3; 2010 рік – 2; 2011 рік – 4; 2012 рік – житло не надавалось; 2013 рік – 1, 2014 рік – 1, 2015 рік – 3 квартири, 2017 рік – 1 квартира.