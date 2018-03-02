Унаслідок пожежі у Львові постраждав чоловік (відео)

Займання сталося сьогодні вранці у квартирі на вул. К. Левицького, 74

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 2 березня, о 08.50 у квартирі на першому поверсі житлового будинку на вул. К. Левицького, 74 (Личаківський район) виникла пожежа.

До місця виклику оперативно виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №1 м. Львова, – поінформували в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Унаслідок пожежі отруївся продуктами горіння власник квартири 1982 року народження, його госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню. На момент виникнення займання чоловік спав. Він відчув їдкий запах диму й негайно вибіг із помешкання.

Займання спричинило у квартирі щільне задимлення, через це вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізували о 09:03 та ліквідували о 09:06 у складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м, вікно та пошкоджено стіни на площі 30 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 8 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.