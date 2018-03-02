У Винниках відкрили нову пожежну частину

Сьогодні, 2 березня, у м. Винники відбулося урочисте відкриття 61-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області

Пожежна частина функціонує на базі закинутого приміщення котельні, яке впродовж року вдалося реконструювати шляхом добудови. Будівля пожежної частини є триповерховою. У ній розташовані всі приміщення, необхідні для цілодобового чергування особового складу.

Рятувальники з новоствореної пожежної частини гарантуватимуть безпеку мешканців міста Винники та 14 найближчих населених пунктів. На чергуванні щоденно перебуватимуть 6 вогнеборців, а загалом у підрозділі працюватимуть 27 фахівців, які чергуватимуть позмінно цілодобово.