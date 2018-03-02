У Перемишлянах унаслідок пожежі загинула людина

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 1 березня о 16:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Перемишляни. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. Галицька, 39.

На місце події скерували пожежно-рятувальні підрозділи 20 ДПРЧ м. Перемишляни.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Під час проведення розвідки пожежі у квартирі було виявлено тіло власника, 1960 року народження.

О 16:52 вогнеборцям вдалось локалізувати та о 17:06 ліквідувати пожежу у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 35 кв.м.

До ліквідації займання залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють.