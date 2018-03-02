У неділю в центрі Львова перекриватимуть рух

У неділю, 4 березня, з 18.30 до 20.00 буде тимчасово ускладнений рух транспортних засобів у центральній частині міста, у зв’язку із проведенням масового заходу. Львівська міська рада закликає мешканців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та здійснювати об’їзд центральної частини міста.

У зв’язку з проведенням масового заходу центральними вулицями міста Львова, в неділю, 4 березня, з 18.30 до 20.00 відбудеться ситуативне перекриття руху за маршрутом заходу: пр. Свободи – вул. Городоцькій – вул. С.Бандери.

У цей час автобусні маршрути, які курсують цими вулицями, здійснюватимуть об’їзд по вул. Гнатюка – вул. Листопадового Чину – вул. Шептицьких.

Також з 18.30 до 20.00 відбудуться зміни у русі трамваїв № 7 і № 6 та тролейбуса № 13.