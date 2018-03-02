У Львові вшанували пам’ять Михайла Вербицького

Сьогодні, 2 березня, відбулися заходи з нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження о. Михайла Вербицького

Школярі, представники влади та громадськості поклали квіти до пам’ятника композитору, що на перехресті вулиць Ген. Чупринки, С. Бандери та М. Вербицького та спільно виконали Національний Гімн України. Також тут відбулося віче.

Від громади міста до заходу долучився заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко. Вшанували пам’ять видатного українського композитора й міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває у Львові, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Я дуже вдячний за те, що ми разом можемо віддати шану такій людині. Великій людині – велика шана. Все це говорить за себе. Адже Михайло Вербицький створив пісні, які по-справжньому зараз є народними. Те, як ми зараз виконуємо гімн, і є шаною, адже його душа завжди була з Богом і Україною», – зазначив Павло Клімкін.

Отець Михайло Михайлович Вербицький – український композитор, хоровий диригент, священик УГКЦ, громадський діяч, автор музики Державного Гімну України «Ще не вмерла Україна».

Перше виконання твору «Ще не вмерла Україна» як гімну відбулося 10 березня 1865 року у Перемишлі, як завершальний номер концерту, присвячений Тарасові Шевченку.

В останні роки життя композитор займався педагогічною діяльністю, писав статті, творив музику.

Помер 7 грудня 1870 року у селі Млини (тепер на території Підкарпатського воєводства Республіка Польща), де і похований.