У Львові рятувальники допомогли відчинити двері квартири

1 березня о 20:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Жуковського, 10 в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку тривалий час не відкриває двері власниця 1969 року народження.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, рятувальники пожежно-рятувального відділення 1 ДПРЧ м. Львова забезпечили доступ у квартиру працівникам поліції та швидкої допомоги. У помешканні перебувала власниця, яка потребувала медичної допомоги. Жінку після медичного огляду госпіталізовано в Комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.