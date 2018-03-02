Працівникові митниці у львівському аеропорту пропонували хабар

Сьогодні, 2 березня, під час оформлення багажу пасажирів рейсу Львів – Стамбул у валізі громадянина України працівник митниці виявив 170 пачок тютюнових виробів. Під час огляду багажу за сприяння в безперешкодному пропуску товару цей громадянин запропонував співробітнику митного поста «Львів – аеропорт» 3000 грн. Посадовець митниці від такої пропозиції відмовився та повідомив про це співробітників управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області.

Громадянина затримано. Працівники внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Львівській області спільно зі співробітниками Національної поліції проводять слідчі дії.