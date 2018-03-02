«Львівська політехніка» та медуніверситет призупиняють навчання

Щоб зекономити на опаленні, виші продовжують канікули

Сьогодні НУ «Львівська політехніка» та Національний медичний університет ім. Данила Галицького оголосили про канікули із 3 березня. Відповідну інформацію розміщено на сайтах вишів.

Студенти вийдуть на навчання аж у понеділок, 12 березня.

Пропущені дні відпрацюють за окремим графіком. У “Політехніці” рекомендують зробити це до 7 квітня.

Натомість в ЛНУ імені Івана Франка поки що навчання триває у звичному режимі.

«Оскільки відсутні рішення Кабіміну чи РНБО щодо цього питання, навчання продовжується у звичному режимі», – пояснюють на сайті вишу.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, НАК «Нафтогаз України» оприлюднила зверненнядо українців протягом наступних 3-4 днів зменшити споживання газу, щоб знизити можливі наслідки енергетичного шантажу з боку Росії.

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Відтак відбулося засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти.

Беручи до уваги рішення кризового Комітету, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що перебувають у сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.

До закладів освіти, яким рекомендовано призупинити роботу, також належать заклади професійно-технічної освіти, про які не згадано в рішенні Кризового комітету.

Проте безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти ухвалює сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Нагадаємо, в навчальні заклади Львова цими днями подаватимуть менше тепла.