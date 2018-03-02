«Нафтогаз» просить українців допомогти «зіпсувати свято» Путіну

«У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі», – просить Нафтогаз України на своїй facebook-сторінці. І додає, що працює з місцевою владою, щоб комунальні тепловики в найближчі дні зробили так само для будинків із централізованим опаленням. Такі дії дадуть змогу знизити потребу в газі на 8-9%.

До такого прохання компанія вдалася через шантаж російського «Газпрому». Як зазначено в повідомленні «Нафтогазу», вчора «Газпром» знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам. Окрім того, «Газпром» відмовився постачати паливо «Нафтогазу» й повернув отриману від української компанії передоплату за газ на березень 2018 року. Причиною цього в «Газпромі» назвали неузгоджену додаткову угода до контракту.

«Мета – здійснити мрію або про «Україна замерзла», або про «Україна – ненадійний транзитер і відбирає газ». Це було б дуже доречно за два тижні до виборів самі знаєте кого. Навіть розмахування ядерною зброєю не допомагає зацікавити росіян прийти таки на вибори незмінного, так шо потрібна якась швидка «перемога».

Давайте вчинимо недобре і зіпсуємо людині свято. Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди», – додають у «Нафтогазі».

У компанії пояснюють, що газу в підземних сховищах достатньо, проте є технічні обмеження в тому, скільки газу можна підняти з них протягом доби. «Наші підземки зараз працюють на максимальному режимі відбору, видобувники постачають газ у систему в нормальному режимі, ми закриваємо решту потреб імпортом газу з Європи, де також незвичні холоди. Ваша допомога у зменшенні потреби в газі буде дуже доречною. Сьогоднішній день – найкритичніший», – додають у «Нафтогазі».

Україна також офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу й дмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це на своїй facebook-сторінці повідомила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль, – інформує «Європейська правда».

За її словами, дії «Газпрому» з невиконання своїх договірних зобов’язань і відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС.

«Газпром вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде! Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про Асоціацію», – повідомила вона.



Окрім того, Україна ініціює тристоронні переговори у форматі Україна – ЄС – Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС.

«Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з РФ у газовій сфері. Шантаж більше не працює», – заявила заступниця голови МЗС України.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу України» щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, «Нафтогаз» домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі «Газпром» має сплатити 2,56 млрд доларів на користь «Нафтогазу».

У четвер, 1 березня, «Газпром» повернув «Нафтогазу» авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.