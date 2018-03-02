На Самбірщині рятувальники допомогли лебедям (фото)

Птахи були на місцевій річці

1 березня о 13:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Зарайськ Самбірського району в ополонці площею 100 кв. м, в ріці Болозівка плавають 67 лебедів.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на місце події направили місцеву пожежну команду с. Містковичі. Рятувальники за допомогою драбини-палки, рятувальної мотузки, бензопили та підручних засобів розсікли кригу, щоб збільшити площу водяного простору. Також рятувальники погодували лебедів кормом.