МОН шукає охочих провести експертизу проектів підручників 1-го класу

До 20 березня 2018 року можна долучитися до експертної групи, яка проводитиме аналіз електронних версій проектів підручників для 1-х класів

Експертизу Міністерство освіти і науки планує провести в березні-червні 2018 року. Для участі в ній претенденти мають зареєструватися на сайті ІМЗО ( https://goo.gl/6K85ye).

Учасники експертної групи повинні мати відповідну вищу освіту. Крім того, вони мають знатися на методиках викладання предметів у початкових класах.

Долучитися до команди експертів можуть:

– науковці;

– науково-педагогічні працівники;

– методисти;

– вчителі;

– психологи;

– дизайнери;

– фахівці з антидискримінаційної експертизи.

Остаточне рішення щодо списку кандидатів, які братимуть участь у експертній оцінці підручників, приймає комісія з відбору експертів.

Для того, щоб оцінка конкурсних робіт проходила об’єктивно та неупереджено, експертами не можуть стати фахівці, які матимуть конфлікт інтересів. Це стосується авторів (співавторів) конкурсних підручників, їх близьких тощо.

Важливо, що експерти несуть особисту відповідальність за достовірність та повноту експертного висновку. Після завершення конкурсу, фахівцям передбачається оплата за виконану роботу.

Для участі у конкурсі претенденти мають подати:

завірену довідку з місця роботи, у якій необхідно вказати: ПІБ, повну назву посади із зазначенням назви установи (організації/підприємства/міністерства /відомства), час перебування на посаді;

підписане письмово зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації, доступ до якої експерт отримає під час підготовки експертного висновку.

Пакет документів потрібно надіслати на адресу ІМЗО.

Паперовий варіант: вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035

Електронний варіант: expert.imzo@gmail.com

Телефон для довідок – (044) 248-91-13