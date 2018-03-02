Львів’янину надіслали боєприпаси поштою

Працівники Личаківського відділу поліції 1 березня на вулиці Тершаківців зауважили чоловіка з габаритною коробкою в руках, поведінка якого видалася підозрілою. З’ясувалося, що в посилці, яку ніс 26-річний львів’янин, були складові боєприпасів: дев’ять упаковок предметів, схожих на кулі (1100 штук), одинадцять поліетиленових пакетів з гільзами – 550 штук.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, вміст коробки вилучили та скерували на експертне дослідження. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.