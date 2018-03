Куди піти у Львові у перші весняні вихідні 3-4 березня

Дізнатись ТОП модних трендів і як їх приміряти до реального життя або нарешті зрозуміти, куди зникає невикористаний цукровий пакет з сусіднього блюдця! Потусуватись в компанії популярних YouTube та Instagram-блогерів або прокричати «ПТН ПНХ» на футбольному матчі «Карпати» – «Шахтар»: вихідні у Львові завжди непередбачувані.

До того ж є варіант побачити скандальну виставу «Раптом минулого літа», яку забороняли у США, де в одному просторі співіснують секс, канібалізм і психоаналіз.

ЧАС ВЧИТИСЯ

Ігровий тренінговий проект «Транспортація»

Transportation – це ігровий проект, в якому ви легко розкриваєте свої сильні сторони:

✔ Ким вас бачать оточуючі?

✔ Наскільки у вас розвинена цінність свого життя?

✔ Чи вмієте отримувати підтримку від інших?

✔ Чи вмієте довіряти своїй силі?

✔ Наскільки легко для вас окреслити свої правила?

✔ Чи знаєте, що рушить основою влади та лідерства?

Ви приходите та отримуєте досвід. Потім повертаєтесь у життя і експерементуєте із новими стратегіями. А потім? А потім можете знову прийти за місяць чи більше та випробувати, наскільки нові звички прижились та який ефект мають тепер.

Тренери: сертифіковані Практики/Майстри/Тренери НЛП Олена Баркова та Руслан Москальчук.

Кількість місць лімітована.

03 березня, 10:00

Z-One Hub (вул. Чайковського, 27)

Вартість: 1200 грн

Реєстрація тут

Створити сайт-мільйонник : Майстер-клас Катерини Коберник

У школі журналістики УКУ відбудеться майстер-клас заступниці директора департаменту нових медіа холдингу «1+1 медіа» Катерини Коберник.

Тема зустрічі: Як побудувати новинний сайт-мільйонник: точки зростання та ризики. Захід відбудеться за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні.

Катерина Коберник працювала редакторкою «Кореспондент.net», журналісткою в журналі «Корреспондент», була заступницею головного редактора журналу «Фокус» та Forbes.ua. Зараз керує сайтом ТСН.ua.

03 березня, 11:00.

Школа журналістики УКУ (вулиця Хуторівка, 35а)

Вхід безкоштовний!

Майстер-клас «Натюрморт з натури»

Учасники писатимуть натюрморт з натури та дізнаються про всі тонкощі цього жанру. Майстер-клас проводить викладач мистецтв Ніна Журова. Підходить для дітей +6.

Попередній запис обов’язковий за телефоном 237-04-63; моб. тел. 0972384548

Тривалість 2 год. з перервою на чай.

04 березня, 14:00

Музей Івана Труша (вул. Івана Труша, 28)

Вартість: 60 грн (твої матеріали)/ 100 грн (матеріали надає музей)

Майстер-клас «Скетчі у музеї»

Майстер-клас по створенню музейних скетчів у рамках виставки «Роман Турин. Під європейським капелюхом».

В атмосфері виставки, надихаючись начерками Романа Турина, художник Тарас Попович познайомить вас з механізмом створення швидких замальовок на основі музейного середовища, а також:

– гармонійно розставляти акценти в короткотривалих рисунках;знаходити цікаві сюжети в середовищі;

– знаходити цікаві сюжети в середовищі;

– чітко і оригінально компонувати зображуване;

– не боятись замальовувати цікаві сюжети та один одного.

Деталі та запис за тел.: 063 871 66 64

04 березня, 14:00

Українське мистецтво ХХ ст. Відділ НМЛ ім. Андрея Шептицького (вул. Драгоманова, 42)

Вартість: 50 грн

Фестиваль відеокультури «ВідеоЖара 2018»

ВідеоЖара 2018 – третій міжнародний фестиваль відеокультури. У Львові пройде зустріч популярних YouTube та Instagram-блогерів з фанатами. Культовий івент, що відкриє двері у величезний Медіасвіт блогінгу та YouTube.

Road Show фестивалю ВідеоЖара 2018 – це більше 20 блогерів, тисячі квадратних метрів розваг, майстер-класи, інтерактиви та шоу. Автографи і селфі від улюблених блогерів, розіграші білетів на дводенний фест у Києві та інших цінних призів. Тематичні зони, фан, тусовка та розваги для всіх, хто в темі відеоблогінгу. Це буде цікаво, яскраво, і, звичайно ж, гаряче!

Вже відомі перші хедлайнери Road Show:

– Чоткий Паца;

– Саша Чистова Sasha Chistova;

– JackBelozerov;

– Анна Кузнєцова annkuzochka;

– Микита Козирев «КОЗЫРНЫЙ УГОЛОК»;

– Ігор «Азлагор»

04 березня, 11:00

!FESTrepublic Club (вул. Старознесенська, 24-26)

Вартість: від 134 грн

OneDayShop#17.Hollywood

OneDayShop – це одноденний маркет, на якому збираються багато молодих та перспективних handmade-виробників зі всієї України.

Цього разу на відвідувачів дизайн-маркету OneDayShop буде чекати 4 майстер-класи.

Якщо ви хочете власноруч створити особливий, яскравий, затишний та зручний блокнот для себе або близьких, використовуючи не тільки папір, а й тканину та різні хенд-мейд техніки, то цей воркшоп спеціально для вас!

Творча Лабораторія “Лапудики” покаже і розкаже, як створити маленьке кишенькове чудо, дивлячись на яке, ви точно буде згадувати про щось тепле і хороше

Воркшоп з каліграфії

Ви дізнаєтеся, як вибрати інструменти: перо, папір, туш, тримач.

Навчитесь як сидіти і тримати перо правильно.

Познайомитесь з каліграфічним “Основним класичним” шрифтом за допомогою прямого скошеного пера, та “Англійським курсивом” (Spencerian) за допомогою гострого пера.

Воркшоп “Тренди” від Artichoke Art & Fashion School

Хочеш бути в тренді в новому сезоні?

Пластик, кольорові total looks, сукні вільного крою, крокси, мінімалізм,пастель і поп-арт?

В суботу модна перфекціоністка Galyna Pankiv все розкладе по поличках.

Кількість місць обмежена, тому реєстрація у Ksenia Maverick обов’язкова.

03 березня, з 13:00-20:00

Львiвський Палац Мистецтв.

ЧАС РОЗВАГ

Sugar Party

Вечірка для колекціонерів цукру в пакетиках, їхніх друзів й інших веселих людей.

Тут Ви зможете отримати відповідь на запитання:

– куди зникає невикористаний цукровий пакет з сусіднього блюдця?

– що таке цукрологія і яка її роль в світі?

– як був винайдений цукровий пакет?

– чи справді винахідник цукрового пакету покінчив життя самогубством?

Ви побачите колекцію цукровий пакетів зібраних Ulyana Kit, серед яких є:

– серія цукру з закладів Львова, які вже перестали існувати;

– серія з дивовижними картинами;

– “агітаційні” цукрові пакети;

– еволюція цукрових пакетів “Львівської майстерні шоколаду”, “Макдональдса”;

– колекція цукрів від кави Ionia;

– цукрові пакети з різних країн: Хорватія, Болгарія, Німеччина, Ізраїль, Бразилія, Чехія;

А також, на Вас чекає:

– обмін цукровими пакетами;

– аукціон;

– конкурс із швидкісного відкриття цукрових пакетів однією рукою;

– конкурс малюнків з цукрових пакетів, виготовлення картини;

Конкурс для колекціонерів цукрових пакетів в номінаціях:

– дивна форма;

– оригінальне оформлення;

– найбільша колекція;

– найрізноманітніші країни;

– найрізноманітніша колекція цукрів з поїздів/літаків.

Призи: подарункові набори з цукровими колекціями та інші цікавинки.

Для найвитриваліших – нічний перегляд фільму англійською мовою.

Попередня реєстрація – обов’язкова:

03 березня, 19:00

Forge Hall CoWorking (вулиця Валова, 27)

Вартість: 50 грн. За внесок з 15 різних цукрових пакетів в фонд події – знижка 5 грн. Учасникам, які виставлять колекцію з більш ніж 60 різних одиниць цукру – вхід вільний.

Фестиваль мексиканського кіно

Найкращі фільми «нової мексиканської хвилі»: стрічки Гільєрмо дель Торо, Альфонсо Куарона та інших видатних режисерів цієї країни, від «Лабіринту фавна» до «І твою маму теж».

Усі фільми фестивалю, окрім «І твою маму теж», з українськими субтитрами, решта в українському перекладі.

Усі фільми фестивалю у великому залі нашого кінотеатру на 140 місць.

Розклад показів мексиканського кіно

3 березня, субота, 19:00 – «І твою маму теж» А. Куарона

4 березня, неділя, 19:00 – «Лабіринт Фавна» Г. Д. Торо

5 березня, понеділок, 19:00 – «Після Люсії» М. Франко

6 березня, вівторок, 19:00 – «Рудо та Курсі» К. Куарона

7 березня, середа, 19:00 – «Хронос» Г. Д. Торо

Кінотеатр «Копернік»

Вартість: від 40 до 200 грн.

Перший чвертьфінал Галицької ліги КВН

Перший чвертьфінал Галицької ліги КВН за участі кращих команд України.

04 березня, 18:00

«Кінопалац ім. Довженка» (просп. Червоної Калини, 81)

Вартість: 60 – 120 грн

КОНЦЕРТИ

Фома та гурт «Мандри» презентують альбом «Час летить»

Концертна програма «Час Летить» – улюблені пісні Фоми та «Мандрів» на слова Тараса Шевченка, Володимира Івасюка, Миколи Мозгового та інших українських авторів. Народні та повстанські пісні. Спеціальний бонус – виконання зовсім нових пісень Фоми з майбутнього альбому, вихід в світ якого планується в листопаді 2018 року. Електронні танцювальні мікси з використанням живих інструментів та духової секціі.

Концертна програма «Час Летить» складається з багатьох улюблених пісень Фоми та «Мандрів», а також з пісень популярних українських авторів — Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Василя Гонтарського, та авторів з діаспори — Богдана Весоловського та Антіна Дербіша.

В концерті також візьмуть участь струнний квартет «Астурія» та духова секція гурту «Вася Клаб».

Театр ім. Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)

03 березня, 17:00, 19:30

Вартість: 100 – 490 грн

Виступ балету «Сухішвілі»

Сотня танцюристів і оркестр на одній сцені, понад тисячі яскравих і красивих костюмів, а також шість десятків ексклюзивних шабель. Національний балет Грузії «Сухішвілі» називають Восьмим чудом світу.

Виступи ансамблю були визнані кращим шоу на Бродвеї та в Австралії. Цей балет – перший і єдиний фольклорний ансамбль, який виступає на підмостках славнозвісного театру «Ла Скала». Ансамблю вдалося навіть потрапити до книги рекордів Гіннеса – їх світовий рекорд перевершив досягнення знаменитого Карузо: після одного з виступів «Сухішвілі» завіса здіймалась чотирнадцять разів. Після виступу співака Карузо – одинадцять.

Цікаве про балет Сухішвілі:

Ансамбль «Сухішвілі» знімався в 5-ти художніх фільмах.

Про танцювальний колектив знято сім документальних кінофільмів.

Про «Сухішвілі» було написано 4-ри книги.

У період великих гастролей в місті Нью-Йорку концерт Грузинського балету був визнаний кращим шоу, показаним на Бродвеї.

У трупі балету більше п’ятисот людей (танцюристи, керівництво, оркестр, техперсонал).

Львівська опера (просп. Свободи, 28)

03 березня, 16:30, 19:30

Вартість: 350 – 1550 грн

Концерт Kids Sing Disney

Найказковіша подія Львова для слухачів усіх поколінь: відомі пісні з кращих мульфільмів студії Disney у виконанні талановитих дітлахів у супроводі симфонічного оркестру. Від класики до найновіших шедеврів.

У програмі хіти із мультфільмів «Король Лев», «Рапунцель», «Аладдін», «Русалонька», «Зоотрополіс», «Крижане серце», «Книга джунглів», «Мулан», «Ліло та Стіч», «Попелюшка», «Геркулес», «Тарзан», «Відважна», «Білосніжка та сім гномів» та інших.

Пісні виконуватимуться молодими та харизматичними солістами вокальної студії МЦ «Фора” у супроводі найказковішого оркестру Львова – LUMOS Orchestra.

04 березня, 12:00

Театр ім. Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)

Вартість: 100 – 300 грн

Концерт «Уолт Дісней запрошує»

У концерті топ–10 найулюбленіших пісень з Діснеївських мультфільмів:

Дюймовочка – персонаж Дюймовочка з піснею «Сон» (Soon)

Русалочка – персонаж Русалочка з піснею «Життя моє» (Part of the World) та персонаж краб Себастіян з піснею «На дні морськім» (Under the Sea)

Білосніжка і семеро гномів – персонаж Білосніжка з піснею «Під спів милих пташок» (Whistle while you work) та персонаж – гноми з піснею «Хей-го» (Heig-Ho)

Геркулес – персонаж Геркулес з піснею «Я здолаю відстань» (Go the Distance)

Красуня і Чудовисько – дует «Як дивно» (Something There)

Троє поросят – пісня «Хто боїться хижака» (Who’s Afraid of the Big Bad Wolf)

Вінні-Пух – персонаж Тигрик з піснею «Тигрик я чудовий» (The wonderful thing about Tiggers)

Рапунцель – персонаж Рапунцель з піснею «Я хочу у інший світ» (When will my life begin)

Зоотрополіс – пісня «Не відступлю».

Учасники проекту:

Лілія Винницька – ведуча, Міккі Маус

Оксана Ковальова – Русалочка, Бель, поросятко, гном

Лілія Вікарук – Дюймовочка, Білосніжка, поросятко, гном

Ірина Жовтолист – Себастіян, Рапунцель, поросятко, гном, персонаж пісні Не відступлю

Станіслав Гоян – Геркулес, Тигрик

Михайло Гриньо – Чудовисько

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

04 березня, 12:30

Вартість: 30 грн

Концерт «Роман Бардун Тріо»

Презентація альбому, який тріо записали влітку 2017 року. Звучатимуть твори з альбому, нові власні композиціїї та джазові стандарти.

Склад тріо:

Роман Бардун – фортепіано

Василь Кобіль – контрабас

Френк Паркер (Frank Parker) – барабани

Роман Бардун, український джазовий піаніст. Виступав на багатьох концертних майданчиках, в основному в Європі, а також в США. Деякі з них: легендарний клуб Vortex в Лондоні під час Лондонського Джазового Фестивалю, одного з найбільших джазових фестивалів в Європі. Роман також мав нагоду виступати в Bird Recital Hall університету Луївіля в Кентакі та Chea Concert Hall в університеті Вільяма Патерсона в Н’ю Джерсі, на одній сцені з його наставником, володарем Греммі, Білом Шарлапом (Bill Charlap).

Роман співпрацював з багатьма музикантами. Більшість з них це польські джазмени. Серед них такі імена як Януш Муняк (Janusz Muniak), Матеуш Смочинський (Mateusz Smoczyński) та Пьотр Родовіч (Piotr Rodowicz).

В проекті бере участь американский джазовий барабанщик Френк Паркер – визнаний професійний барабанщик і перкусіоніст. Він мав змогу виступити на Chicago Jazz Festival, Montreal Jazz Festival, JVC Jazz Festival, North Sea Jazz Festival та Monterey Jazz Festival.

Деталі та бронь за тел: (067) 726 49 24

03 березня, 20:00

Коктейль-джаз клуб Libraria Speak Easy Bar (Вірменський дворик)

Вартість: 80 – 250 грн

Вечір інструментальної прогресивної психоделії у компанії Krobak та H.Soror

Krobak можна назвати першим українським гуртом у жанрі пост-рок, хоча самі музиканти воліють не обмежувати свою творчість шаблонами та кліше. Krobak це інструментальний проґресів, що переріс з соло-проекту Ігоря Сидоренка (Stoned Jesus) у повноцінний і самобутній бенд, а їх крайній альбом Nightbound став одним з найкращих українських альбомів 2016 року та, беззаперечно, увійшов в історію інструментальної музики.

У 2018 Krobak та H.Soror відправляються у спільне європейське турне, частиною якого стане ексклюзивний концерт у Львові в стінах старовинних мурів Порохової вежі.

Порохова вежа (вул. Підвальна, 4)

04 березня, 19:00

Вартість: 120 грн

Концерт «Імпровізації в джазових тонах»

Концерт авторських творів та аранжувань В’ячеслава Полянського – у виконанні самого маестро, його сина-піаніста Тимура, солістів й Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії під диригуванням Богдана Дашака.

Чого очікувати від цього концерту? Тільки феєрії емоцій! Адже В’ячеслав Полянський – представник львівської джазової школи і водночас блискучий академічний піаніст, клавішник, композитор, аранжувальник, педагог. У творчому доробку музиканта – концерти в понад сотні містах світу, серед яких найвідоміші зали Франції, Польщі та США, а також композиції до понад 200 театральних вистав. А ще він першим з українських джазових митців отримав звання заслуженого діяча мистецтв, написав кілька книг й багато років викладає у престижних музичних вишах.

Виконують:

Вячеслав Полянський – фортепіано,

Тимур Полянський – фортепіано,

Максим Гладецький – контрабас,

Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії

Богдан Дашак – диригент

04 березня, 18:00

Львівська філармонія (вул. Чайковського, 7)

Вартість: 90 – 190 грн

ЧАС РЕЛАКСУ

Йога-нідра – практика розслаблення

Відчуваєте нестачу сну чи життєвої енергії? Хочете залишатись ефективими у сучасному темпі життя? Your Choice проект свідомості пропонує для цього практику Нідра Йога. Нідра йога – практика глибокого розслаблення тіла та розуму. В процесі заняття ми спрямовуємо увагу на те ,що говорить ведучий, на візуалізації образів, станів та ситуацій, спостереженням за думками, звуками.

1 година практики замінює близько 4 годин здорового сну. Тому це буде корисно абсолютно усім, хто досліджує себе , а також конкретно для людей, що не відновлюються після звичайного сну.

З собою мати :

• карімат

• плед або тепліший одяг (при глибокому розслабленні тіло може трохи мерзнути);

• прикрити очі (пов’язка чи будь що інше)

• позитивний намір

• власна термочашка (будем зігрівати вас трав’яним чаєм)

Ведучий, Volodimir Kiska почав вивчати питання здорового сну, коли ще працював в офісному центрі і мав нічні зміни. Тоді ж заглибився в практику йогічного сну . Вивчаю східну культуру, фізіологію снів, усвідомлені сни, цікавлюсь астрологією, дизайном людини, різноманітними медитативними та дихальними практиками.

Тривалість: 1,5 години.

03 березня,10:00

Львів, вул. Заводська 31, 5 поверх (білі двері з деревом)

Вартість: 45 грн.

ЧАС ТЕАТРУ

Вистава «Куди зникло море»

У чому секрет дружби? Хто такі друзі? І чому нам так добре, коли ці люди поруч? Вистава «Куди зникло море?» – це захоплююча та інтригуюча розповідь про добрих, щирих і відданих друзів-звірят, які ведуть розслідування одного злочину, що трапився у їхньому лісі. Завдяки детективним пригодам герої ще глибше пізнають, що ж таке дружба та вірність, і чому вони роблять нас настільки щасливими. Цікавий сюжет переплітається з простою і легкою подачею.

Інсценізація Олени Крилової за книгою Тараса та Мар’яни Прохаськів «Куди зникло море»

Вистава для дітей віком від 5 років

Перший театр (вул. Гнатюка, 11)

03 березня, 12:00

04 березня, 15:00

Вартість: 20 – 35 грн

Вистава «Одного разу в Африці…»

Одного разу у спекотній Африці трапляється особлива історія. Здавалося б, звичний африканський день із життя тамтешніх тварин. Але раптом він стає днем низки дивовижних сюжетів.

Головні герої вистави — Жирафа і Носоріг, які попри різницю у своїй вроді, зуміли подружитися. Історія їхньої дружби — це приклад того, наскільки важливими є внутрішні переваги будь-якого живого створіння. На заваді їм стає не одна перешкода, але суть у тому, щоб прийняти себе та іншого таким, яким він є.

Вистава насичена кольором, піснями та теплою сонячною атмосферою. Завітайте разом зі своїми дітьми і ви опинитеся серед пригод, які будуть сповнені не просто цікавого, а й корисного змісту. Разом із присутністю ляльки на планшеті, актори грають і в живому плані, створюючи атмосферу дитячого ігрового майданчика, на якому діти вирішили погратися «в Африку».

Для дітей віком від 4-х років

03 березня, 12:00, 14:00

Театр «І люди, і ляльки» (вул. Фредра, 6)

Вартість: 45 грн

Вистава «Тарас»

Це історія життя маленького хлопчика Тараса, який згодом став найвідомішим поетом і талісманом України. Сюжет розповідає про всі радості і перешкоди, через які проходить маленький Тарас Шевченко і як завдяки цьому шляху він став Великою Людиною.

03 березня, 12:00, 14:00

Театр ляльок (пл. Данила Галицького, 1)

Вартість: 35 – 50 грн

Вистава «Метелики вільні» від театру Domus

Вистава за п’єсою Леонардо Герша «Метелики вільні»! Це історія про сліпого хлопця, який мріє, кохає та живе повним життям!

Історія кохання молодих людей, що починають доросле життя. Чи вільні вони обирати та чи мають змогу вирішувати це самостійно? Чи варто відкладати життя на потім? Чи здатні вони брати відповідальність за себе, за іншого, за своє життя? Чи відчують вони підтримку близьких?

Театр Domus з’явився у Львові нещодавно. Заснували його кримчанка Наталія Меньшикова та львів’янин Денис Федєшов.

03 березня, 19:00

«Кінопалац ім. Довженка» (просп. Червоної Калини, 81)

Вистава «Чоловік моєї дружини»

Професія провідниці вимагає від Драгіци жити за чітким графіком руху поїздів міжміського сполучення, частих довгих відряджень, що надають її сімейному існуванню барв постійних зустрічей та прощань. Такі міграції жінки зводять в одній кімнаті двох чоловіків, схожих і не схожих одночасно. Жаркець хороший батько, любить прибирати дім та створювати затишок, Креше – чудовий кухар й пристрасний коханець. Ідеал чоловіка, поділений на двоє і, можливо, єдиний варіант для розумної жінки аби жити у гармонії.

03 березня, 18:00

Театр ім. Марії Заньковецької, камерна сцена (просп. Свободи, 26)

Містерія, вистава для дорослих «Еклезіаст»

…поки не пірветься срібна нитка, і не зломиться кругла посудина з золота, і при джерелі не розіб’ється глек, і не зламається коло, й не руне в криницю…

(Екклезіяст 12:6)

03 березня, 19:00

Театр «І люди, і ляльки» (вул. Фредра, 6)

Вартість:60 грн

Вистава «Різдвяна ніч»

Музична комедія М. Старицького за М. Гоголем з антрактом.

Різдвяна ніч – і ми знову дорослі діти, з вірою у диво і гармонію. Оксана чекатиме черевички від цариці, а Вакула спіймає чорта за хвоста – аби лише прихилити до себе чорнобриву красуню, чорт вкраде місяця, а Чуб і компанія сидітимуть у мішках у звабливої Солохи…

«Різдвяна ніч» належить до «легкого» жанру лише умовно. Під оболонкою феєрії різдвяних колядок, дівочого сміху й блиску зимових зірок, знаходимо тугу автора за славним минулим народу. Коли козак не чекає рік аудієнції у цариці, як великої ласки, а потім вдовольняється парою чобітків, а Оксана не «крутить» козаком Вакулою. Коли запорізька «Чайка» розсікає хвилі Дніпра, як грізний і красивий прояв свободи…

«Різдвяна ніч» – зігріваюча душу казка нашого загадкового класика. А також – хвилина для роздумів про те, ким ми є.

Театр ім. Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки, 1)

04 березня, 18:00

Вистава «Раптом минулого літа»

П’єса «Раптом минулого літа» чи не найбільш радикальний текст Теннессі Вільямса. Режисер вистави, американець Ніл Флекмен, зміщує акцент з психологічного автопортрету драматурга, на постать Кетрін Голлі, прототипом якої є сестра автора. Тендітна дівчина, яку одні хочуть використати, а інші просто ліквідувати, цілковито позбавлена свободи і прав та має лише один спосіб зберегти те, що їй залишили від життя – збрехати. Але тільки сказавши правду вона може утвердити себе.

Психологічна драма за Теннессі Вільямсом, переклад з англійської — Катерина Міхаліцина

Театр ім. Леся Курбаса (вул. Леся Курбаса, 3)

04 березня, 19:00

Вартість: 80 – 150 грн

Моновистава «Сон» – творча майстерня «Театр у кошику»

В основі моновистави – знаменита поема Тараса Шевченка «Сон» (1844), яка поєднала в собі риси політичної сатири і містерійного дійства. Це поетично-філософська рефлексія над історичною долею України, а разом з тим – унікальне слово в культурному контексті першої половини ХІХ століття, де перетинались і Гоголь, і Пушкін, і Міцкевич.

Ліричний герой Шевченка уві сні летить над землею, і йому відкриваються дивні видіння, подібні до апокаліптичних візій Данте і Гойї. Немов у калейдоскопі змінюються химерні образи: три ворони, що символізують злі сили українського, російського і польського народів; ідилія української природи і псевдонаціональний вияв почуттів; воєнщина і солдатська муштра; Петербург з царем і царицею, з самодурами-чиновниками й імперськими пам’ятниками. Фантасмагорія видінь і візій, образів, поданих у пародійному, саркастичному, гротесковому вияві посилює трагізм української історії.

Режисер – Ірина Волицька

Виконує – Лідія Данильчук

04 березня, 16:00

Дім Франка (вул. Франка, 150-152)

Вартість: 80 грн

ЧАС КЛАСИКИ

Сольний органний концерт Олени Мацелюх

Солістка Органного залу Олена Мацелюх може зіграти все – від перлин органної класики до сучасних творів у транскрипції для органа. У програмі сольного концерту – надзвичайно різноманітні та цікаві твори.

На початку концерту ми почуємо хорал забороненого нацистською Німеччиною Зігфріда Карґ-Елєрта, а також два твори композитора-католика Вільяма Бьорда, який зазнавав гонінь у протестантській Англії. Між токатою француза Теодора Дюбуа та хоральними варіаціями Ліста під назвою «Плач, скарги, турботи і хвилювання» прозвучить твір нашого сучасника Богдана Котюка «Вифлеєм». А наприкінці насолодимося концертом До мажор Джона Стенлі, гру якого приїжджав послухати сам Гендель, та «Епілогом пам’яті Фрескобальді» Жана Лянґле, відомого органіста XX століття.

Програма:

З. Карґ-Елєрт – Хорал «Дякую Тобі, Господи»

Й.С. Бах – Фантазія і фуга соль мінор

В. Бьорд – «Дзвони», «Рондо»

Т. Дюбуа – Токата

Б. Котюк – «Вифлеєм»

Ф. Ліст – Хоральні варіації Wainen, Klagen, Sorgen, Zagen

Дж. Стенлі – Концерт №6 До мажор

Ж. Лянгле – «Епілог пам’яті Дж.Фрескобальді» («Фантазія», «Прелюдія в стилі Kyrie», «Епілог»)

04 березня, 19:00

Будинок органної та камерної музики (вул. Бандери, 8)

Вартість: 60 – 120 грн

ВИСТАВКИ

Виставка живопису Ольги Піняжко

Виставка In the landscape – це розповідь про природу, про її красу і безкрайність, про гори, небо, рівнини і полонини. Про споглядання, підглядання, пізнання, як художника, як людини, як мандрівника. Намагання зупинити, зафіксувати мить, настрій, колір, рух. Опинитись в маленькій казці великого краєвиду.

Експозицію формують живописні роботи, створені протягом весни-осені 2017 року під час мистецьких пленерів у Львівській області (м. Глиняни), Івано-Франківській (с. Осмолода) та Закарпатській (с. Скотарське, смт. Воловець, с. Пацканьово). Всі пейзажі, ніби різні, але є одне, що їх об’єднує – це нестримне бажання руху і пізнання краєвиду загадкових і величних гір, запашних і зелених полонин.

Музей ідей (вул. Валова, 18а)

Виставка триватиме до 31 березня 2018

Виставка «Народження трагедії з духу музики»

Восени 2016 року Biruchiy дав можливість стартувати великому інтердисциплінарному проекту кураторів Георгія Сенченка (Київ-Берлін) та Євгена Тарана (Мюнхен). Що таке Biruchiy? Це місце, де сучасна арт-спільнота перебуває в тісній комунікації й творчій взаємодії, територія свободи, де разом із віддаленням від материка віддаляються й обмеження.

В експозиції візьмуть участь роботи Інари Багірової (Київ), Таї Галаган (Київ), Анни Глибіної (Київ), Артема Волокітіна (Харків), Юрія Коваля (Львів), Тетяни Малиновської (Харків), Олекси Манна (Київ), Юрія Пікуля (Київ), Кирила Проценко (Київ), Юрія Соломко (Київ), Андрія Стегури (Ужгород), Валерії Трубіної (Нью-Йорк), Наталії Фаваз (Київ), Юрія Шабельникова (Москва), Ельміри Шемседінової (Київ), Наталії Юдіної (Томськ), Аліни Якубенко (Київ).

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18)

Виставка триватиме до 5 квітня.

Виставка Петра Гуменюка «Знайомі обличчя»

Гуменюк Петро – український митець (маляр, іконописець, графік). Художник Львівського академічного театру імені Леся Курбаса, учасник багатьох мистецьких виставок.

Народився у Львові. Навчався у Львівському інституті декоративно-прикладного мистецтва, який закінчив 1985 року. Під час навчання виїздив у карпатські села, де оглядав давні дерев’яні церкви, старі гуцульські хрести й ікони (зокрема, на склі).

Знання переймав від своїх викладачів І.Остафійчука, В.Ігнатенка, В.Лободи, Д.Довбушинського.

У 1988 став одним із засновників мистецького товариства «Шлях» у Львові. У 1998-2000 створив іконостас українського греко-католицького храму св. Богородиці Триручниці в Таллінні (зокрема, мало поширений в іконографії образ Богородиці Триручниці).

Від 1990-х років і дотепер працює художником у Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса. Восени 2007 року був учасником II Міжнародного симпозіуму зі скульптури з каменя та малярства «Український степ» (Донецьк). Активний учасник експедиції «Дністер» Товариства Лева.

Творче кредо: творити, керуючись відчуттями.

Мистецька галерея Гері Боумена (вул. Наливайка, 18)

Виставка триватиме до 14 березня.

Вхід вільний

ЧАС ФУТБОЛУ

Чемпіонат України. «Карпати» (Львів) – «Шахтар» (Донецьк)

У останній грі першого етапу чемпіонату України з футболу, у поєдинку 22 туру української Прем’єр-ліги львів’яни прийматимуть «шахтарів».

У другому етапі чеміонату львівський клуб братиме участь у групі 2 – боротиметься за виживання у Прем’єр-лізі.

Саме в матчі з «Шахтарем» 5 квітня 1992 року «Карпати» здобули свою першу перемогу в чемпіонатах України.

04 березня, 19:30

Стадіон «Україна» (вул. Липова алея, 5)

Вартість: від 50 грн