Газпром розриває усі контракти з Україною

У Росії вважають, що Стокгольмський арбітраж порушує інтереси Газпрому, повідомляє Кореспондент.

Тож ідеться про розриву контракту на поставку газу українським споживачам, так і про договір на транзиту газу в Європу.

Про це повідомив голова правління Газпрому Олексій Міллер у Twitter Газпрому.

Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України”, – пояснив Міллер.

Він зазначив, що “в такій ситуації продовження дії контрактів для Газпрому є економічно недоцільним і невигідним”.

Ти часом у “Нафтогазі” повідомили, що вже підписали термінову угоду на постачання газу з польською компанією PGNiG.

“Контракт з PGNiG діятиме до кінця березня 2018 року. Загальний обсяг за ним складає 60 млн куб. м. Поставки газу почалися сьогодні о 6 годині ранку через ГРС «Германовіце», яка з’єднує польську ГТС з українською”, – кажуть у пре-службі компанії.

Додамо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов’язав Газпром заплатити Нафтогазу 2,6 мільярда доларів за двома позовами, розгляд яких тривав від 2014 року. Предметом позовів цієї справи були контракти на постачання газу з Росії до України і транзит газу через територію України від 2009 року. Росію рішення арбітражу обурило, відтак уже 1 березня Газпром відмовився постачати газ в Україну.

Нагадаємо, сьогодні «Нафтогаз України» просить споживачів зменшити споживання газу в найближчі кілька днів.

У компанії пояснюють, що газу в підземних сховищах достатньо, проте є технічні обмеження в тому, скільки газу можна підняти з них протягом доби.