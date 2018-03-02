Філармонія запрошує на «Вечір романтичних концертів»

Презентуватимуть свій талант скрипаль Тома Бервецький та піаніст Роман Марченко, які виступлять у супроводі Оперної студії при ЛНМА ім. М. Лисенка під диригуванням Юрія Бервецького. Прозвучить Концерт для фортепіано з оркестром №1 авторства найвідомішого польського романтика Фридерика Шопена. Цей твір вже багато років входить до обов`язкової програми еталонного конкурсу піаністів ім. Ф. Шопена. Другий твір – Концерт для скрипки з оркестром ре мінор написаний найвідомішим фінським композитором Яном Сібеліусом. Два твори від двох, без перебільшення, легендарних композиторів – у виконанні двох віртуозних солістів. Вечір обіцяє стати яскравим!

5 березня, 19.00, Концертний зал ім. С. Людкевича.

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