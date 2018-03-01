Українські зірки знялися у яскравому кліпі-мюзиклі (відео)

Відбулася прем’єра кліпу-мюзиклу, режисерами якого стали Олена Коляденко та Костянтин Гордієнко. Відео створили спеціально до 20-річчя культового київського клубу Caribbean Club.

Своє 20-річчя Caribbean Club відсвяткував із розмахом – у колі близьких друзів клубу. На святковій вечірці, крім величезного торта, Caribbean Club презентував своїм гостям не менш «смачний» відеоподарунок – справжній мюзикл, акторський склад у якому настільки зірковий, що від сюжету годі відірвати очі! В головних ролях у кліпі-мюзиклі знялися відомі українці: Олег «Фагот» Михайлюта, Злата Огнєвіч, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян. Андрій Джеджула, Гарік Кричевський, Амадор Лопес, Олексій Мочанов, Лідія Скорубська і Володимир Шпудейко… Причому кожному із них дісталася несподівана роль! Не загубилися серед зіркового акторського складу і Freedom-ballet, Freedom jazz, ManSound та балет NC17, які влаштували справжній карнавал та стали «вишенькою» у музичному коктейлі в стилі джаз.

Артисти з ностальгією згадували час, проведений на зйомках. Так Злата Огнєвіч поділилася: «У мене тоді був справжній божевільний день, коли потрібно було встигнути все, а головне – на зйомку до наших друзів у Caribbean Club! Навколо панувала справжня театральна атмосфера, хтось поправляв грим і розповідав старі акторські байки, дівчата чепурилися, а я намагалася скоріше вивчити свій танцювальний номер, тому що вже треба було йти в кадр. Я давно не отримувала такого задоволення від знімального процесу!».

Тоня Матвієнко розповіла: «Зйомки мюзиклу проходили не одну годину. І це така класнюча ідея створити з нами, артистами, безперервний сюжет – й познайомити глядачів з усіма куточками Caribbean Club. Я вже багато разів співала на цій сцені, а цього разу уперше побувала на кухні, де ми з чоловіком перевтілилися у кухарів. Я наче побувала ревізором: все було бездоганно, як я й очікувала!».

Зазвичай небагатослівний Арсен Мірзоян додав: «Цікаво було взяти участь у цих зйомках. Нарешті, я побачив всю їхню кухню зсередини – у прямому сенсі цього слова».

Подивитися зірковий кліп-мюзикл до 20-річчя Caribbean Club можна тут:

Довідка. Caribbean Club – один із найстаріших клубів Києва. Заснований у 1998 р. За короткий час набув статусу культового. 2013-го Caribbean Club пережив повну трансформацію і перетворився у Caribbean Club Concert Hall: нову будівлю клубу відбудовано з нуля (сам проект і натуральні матеріали сприяють прекрасній акустиці у залі). Гордість Caribbean Club Concert Hall – камерні та акустичні концерти, джазові проекти, театральні постановки, що проходять в оригінальних форматах. Caribbean Club сміливо можна назвати трендмейкером: на його сцені виступають Panivalkova, Ніно Катамадзе, The Maneken, Оля Діброва, Bebe, Mgzavrebi, Shain Lee, Go-A, Рішар Гальяно, Том Харрел, Шеймус Блейк, Борис Гребенщиков, «Мачете», Андрій Макаревич, «Скрябін», Ендрю Дональдс, «Тартак», Green Gray, «Друга Ріка», ALLOISE, Monatik, Лесь Подерев’янський та інші топові артисти.