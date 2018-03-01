У Політехніці презентували магістерську програму для держслужбовців

Сьогодні, 1 березня, у Львові презентували нову за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування Розумним містом (Смарт сіті)». Вчитися можна за вечірнім графіком або ж навіть заочно.

«Це не є для нас новий проект, тому що освітня програма за спеціалізацією «Публічне управління та адміністрування для державних службовців» у нас вже апробована і ведеться два роки. Тобто ми вже випускаємо державних службовців по існуючій освітній програмі. У цьому році власне кафедрою адміністративного і фінансового менеджменту розроблено у межах цієї програми додатковий блок дисциплін, які надають змогу підготувати фахівців для адміністрування і управління так званим «смарт сіті» – розумним містом». Цей напрямок зараз набуває розголосу, є популярним і затребуваним. Блоки, які розробила кафедра і які вже є затверджені, ми з першого вересня починаємо реалізовувати», – розповів Олег Давидчак, проректор з науково-педагогічної роботи Львівської політехніки.

Тим часом заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко наголосив, що у сучасному світі щодня зявляються різні стартами, тому людей постійно треба вчити.

«Людей потрібно вчити, що таке ринок, як виходити на закордонний ринок, що таке маркетинг, як просувати товар, як формувати команди тощо. Також люди, які приходять в управління містом, мають мати набір базових знань, як керувати і створювати нові розумні сервіси», – сказав Андрій Москаленко.

А за словами начальник відділу навчання, стажування та практики ЛМР Галини Левицької управлінські кадри треба виховувати,адже держслужбовці повинні розуміти місто як єдину систему.

«Наша програма передбачає навчання представників міської ради заходів щодо імплементації відповідних стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної сферах, усвідомлення наявних викликів та інструменти розвитку цифрових інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій. Програма визначає критичні сфери та проекти цифровізації міста і країни, стимулювання внутрішнього ринку виробництва, використання та споживання цифрових технологій», – сказала Галина Левицька.

Додамо, що викладачами цієї магістерської програми будут відомі науковці, визнані практики державної служби та політики, у тому числі розробники реформ у сфері публічного управління та адміністрування, які використовують інтерактивні методики навчання.