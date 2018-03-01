У Львові відзначать день народження Шевченка

«Хочеться показати таку революційність Шевченка, а з іншого боку, його таку спокійну витонченість і велику мудрість. Крізь призму Шевченка ми хочемо відобразити і закликати більше вивчати, більше довідуватися і, власне, брати дуже цікаві приклади. Тому буде багато ключових заходів в міських установах», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

У рамках святкування відбудуться літературно-музичні вечори, концерти, поетичні читання та творчі майстерки, присвячені поширенню та інтерпретації невичерпного культурного доробка Тараса Шевченка.

«Ключовою подією є новий проект хорової капели «Дударик» «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION», який відбуватиметься за участі Львівської державної хорової школи «Дударик» ім. Миколи Кацала та найкращих солістів Львівської опери – Тетяни Вахновської, Тараса Різняка, Миколи Кортуняка, Софії Соловій, Оксани Мухи, «Rock Orchestra» та інших. Широка стилістична палітра концерту від класики до неокласики та року яскраво демонструє як творчість Тараса Шевченка з’єднує різні покоління»,- Дмитро Кацал, диригент, композитор, продюсер, педагог, автор мистецьких та соціокультурних проектів.

Серед цікавих подій варто окремо зазначити, що 6 та 13 березня в Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відбудуться майстер-класи «Малюнок на склі» за мотивами творів Т. Шевченка.

«Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького львів’яни з любов’ю називають Шевченківський гай. Ми щороку у музеї творимо заходи до цієї події. А цього року ми будемо представляти вперше майстер-класи з малювання на шклі за мотивами Кобзаря протягом березня.

Ще є один великий захід, який відбудеться 21-22 березня, – театралізоване дійство закликання весни. В основу цього заходу також будуть покладені вірші Шевченка», – додала Надія Дзвоник, представник Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького.

«Цього року активно долучаються до відзначення Шевченківських днів публічні бібліотеки Львова для дітей та дорослих. Бібліотекарі організовують читання творів, поетичні марафони, експозиції репродукцій картин Шевченка та інтелектуальні брейн-ринги. 9 березня у Центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки (В. Мулярська, 2а) – буде проходити воркшоп за творами та діяльністю Т.Шевченка «Креативна ілюстрація» від Анастасії Введенської. Ілюстраторка, креативна бібліотекарка та дитяча письменниця проводить захід в рамках програми для дітей «Майстерня Щастя», яку вона реалізує в бібліотеці на постійній основі», – Анастасія Нечипоренко, головний спеціаліст відділу культури та мистецтв, координаторка бібліотечної сфери.

Народний дім в смт. Рудно запрошує усіх бажаючих почитати та послухати поезії Т. Шевченка біля пам’ятника поету в день його народження.

«Також у Довженко-Центрі відбудеться публічна дискусія «Шевченко тричі символ України». Учасники будуть дискутувати про те, яким було трактування Шевченка в Радянські часи, у 90-ті роки і яким є зараз. Учасниками дискусії будуть: Андрій Содомора, Богдан Тихолоз, Данило Ільницький. Модератором дискусії буде Володимир Бєглов. Захід відбудеться 9 березня, о 19.00 год., у Довженко центрі», – наголосила Марта Іванишин, директор ЛКП «Довженко центр».