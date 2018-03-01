У Львові відбудеться Благочинний бал

У межах балу відбудеться презентація парфумів світових брендів, представлення фрагмента театру тіней у виконанні дітей з особливими потребами, презентація новинок зі світу автомобілів та аукціон картин відомих львівських художників.

Окрім того, під час заходу заплановано показ мод та розіграш для гостей балу подарункових сертифікатів.

Бал відбудеться, щоб привернути увагу до дітей із синдромом Дауна та придбати медично-технічне обладнання.