Сьогодні – Всесвітній день котів

Всесвітній день котів відзначають у перший день весни – 1 березня

Кіт – це найближча до людини тварина. Наука, яка займається вивченням цього виду тварин, твердить, що кицьки є надзвичайно розумними створіннями, багато в чому перевершують собак. Вважається, що кішки не приносять кинуту їм палицю, як це роблять собаки, лише тому, що вони не вважають цю роботу своїм обов’язком.

Нещодавно французькі дослідники підрахували, що на Землі живе близько півмільярда домашніх кицьок, більшість з них – у США.

Кицька, багато років живучи поряд з господарем, вважає себе рівною з ним, кажуть учені. Тож і спілкуватися з котами варто шанобливо, пояснюючи, що вони роблять неправильно, але в жодному разі не карати за пустощі та провини.

Кіт не лише оберігає домівку від гризунів, а й лікує деякі захворювання та продовжує життя своєму господарю.

У деяких країнах котам віддають шану навіть на державному рівні. В Австрії, наприклад, кожній кішці, яка охороняла продуктові склади, виплачують пожиттєву пенсію у вигляді м’яса і молока. У Китаї котів охороняють на законодавчому рівні.

Всесвітній день котів — це ще один привід попестити свого улюбленого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку дуже люблять ласку і тепло.

Окрім 1 березня, існує ще щонайменше дві дати Міжнародного дня кота (англ. World Cat Day). 17 лютого цей день відзначають у Європі, зокрема Італії і Польщі, а 8 серпня – святкують за ініціативою Міжнародного фонду благополуччя тварин з 2002 року, зокрема у Великій Британії.

Нагадаємо, Львівська обласна бібліотека для дітей (вул. Винниченка, 1) сьогодні відзначає Всесвітній день котів низкою цікавих заходів.

За матеріалами beyond.ua, pustunchik.ua