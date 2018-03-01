Сьогодні – Всесвітній день імунітету

Всесвітній день імунітету відзначають за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2002 року

Його метою є підвищити поінформованість населення про значення, особливості функціонування імунної системи та способи її зміцнення, насамперед шляхом корекції способу життя.

Імунітет – це здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість внутрішнього середовища організму. Імунна система відповідає за два важливі процеси: заміну трансформованих або пошкоджених клітин різних органів тіла і захист від проникнення чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність організму. На сьогодні можна стверджувати, що значна частина усіх захворювань пов’язана саме з порушенням коректного функціонування імунної системи.

Іноді знижена функція імунної системи може бути вродженою (вроджені імунодефіцити), що особливо потребує фахового медичного спостереження та лікування.

Проявами порушень у роботі імунної системи є часті застуди, тривале підвищення температури, хронічна втома, больові відчуття в суглобах і м’язах, збільшення лімфовузлів. Крім того, до ознак імунодефіциту належать часті рецидиви або хронізація захворювань, зокрема отоларингологічних, гінекологічних тощо. Серед тривожних ознак також можна назвати порушення сну, частий біль голови, появу висипань на шкірі.

За умови правильного лікування, усуненні впливу шкідливих факторів та корекції способу життя можливе відновлення функцій імунної системи за рахунок її потужних компенсаторних властивостей.

Здоровий сон, дозовані фізичні навантаження, повноцінне збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок вкрай позитивно позначаються на стані захисних сил організму! А застосовувати будь-які імуномодулятори, навіть рослинного походження, можна лише за рекомендацією лікаря.