Синоптики розповіли, якою буде погода у березні

«Львівська газета» розпитала в синоптиків, чого чекати від погоди у березні.

«У перші дні березня ми очікуємо холодну морозяну погоду. Матимемо східний та південно-східний вітер, а він завжди приносить прохолоду», – розповіла начальник відділу метеопрогнозу Львівського гідрометцентру Олена Смалюх.

За її словами, 1 березня триматиметься доволі сильний мороз, удень – 8-13 градусів. Без істотних опадів.

2 березня також не сніжитиме. Уночі очікують -24-27 градусів, а вдень – 5-10 градусів морозу.

3 березня мороз дещо спаде: уночі стовпчики термометра опустяться не нижче від -10-15 градусів. Удень – 3-8 градусів морозу.

4-5 березня нічна температура становитиме -11-16 градусів, а подекуди навіть -19. Вдень – 1-6 градусів морозу.

«Трошки потеплішає 7-9 березня. Але не сильно. Тоді, можливо, падатиме дощ. Однак після цього знову чекаємо снігу», – каже Олена Смалюх.

Загалом відчутне потепління синоптики передбачають аж на третю декаду березня.

До речі, цього року в останні дні лютого у Львові було зафіксовано рекорд мінусової температури. Востаннє подібний холод був ще 1986 року, тоді термометри показували -20 градусів, а цього року зафіксували – 21.

Загалом середньодобові температури лютого в ці дні перевищують норму в кілька разів. Якщо для кінця лютого норма становить -2-3 градуси морозу, то цього року було -14-16.