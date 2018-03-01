Синоптики попереджають про туман

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області й у Львові завтра, 2 березня, вночі та вранці місцями очікується туман, видимість становитиме 200-500 м

Завтра, 2 березня, у Львові буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 5 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 21 – 23° морозу; вдень 7 – 9° морозу.

3 березня – хмарно, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15° морозу, вдень 4 – 9° морозу.

4 березня – хмарно з проясненнями. Вночі часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16° морозу, подекуди 19° морозу; вдень 1 – 6° морозу.

Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху.

Нагадаємо, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

– істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

– при наявності протитуманних фар – вмикати їх спільно з ближнім світлом;

– тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

– під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

– уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.