Прикордонники отримали право забирати авто у контрабандистів

За словами прес-секретаря Держприкордонслужби Олега Слободяна документ вносить низку змін:

«Документ передбачає збільшення санкції за вчинення адміністративних правопорушень на державному кордоні та лінії розмежування із окупованими територіями, передбачених статтями 185-10, 203, 204-1 та 204-2 КУпАП, при цьому за вчинення незаконного перетинання чи спроби незаконного перетинання державного кордону України встановлено додаткове стягнення у виді конфіскації знарядь і засобів вчинення правопорушення, таких як гідрокостюми, човни тощо», – пояснив Слободян.

Усе конфісковане піде на користь держави.

Крім того, незаконна спроба перейти кордон коштуватимевід 3400 до 8500 грн (зараз – від 1700 до 3400 грн). А от при повторному порушенні правил доведеться заплатити вже від 8500 до 13 600 грн.

Закон підтримав 251 депутат Верховної Ради.