Поліцейські розшукали водійку, яка скоїла смертельну ДТП в Малехові

У Жовківське відділення поліції сьогодні, 1 березня, близько сьомої ранку надійшло повідомлення про те, що на дорозі в селі Малехів виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили його особу. Це 38-річний житель Хмельницької області. Чоловік загинув унаслідок наїзду невідомого автомобіля.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, працівники карного розшуку спільно з дільничними офіцерами Жовківського відділення поліції протягом кількох годин встановили, що до скоєння смертельної ДТП причетна 47-річна мешканка району, яка керувала мікроавтобусом «Фольксваген Т4». Автомобіль правоохоронці виявили в гаражі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, призначено експертизи.