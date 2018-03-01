Міськрада оголосила конкурс на проведення й облаштування Великоднього ярмарку

Великодній ярмарок триватиме у центрі Львова від 4 квітня до 13 травня

Заявки потрібно подати у Центр надання адміністративних послуг на ім’я директора департаменту економічного розвитку Львівської міської ради до 16 березня 2018 року.

Великодній ярмарок відбуватиметься з 4 квітня до 13 травня 2018 року на проспекті Свободи (перед Львівським Національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької).

Вимоги щодо облаштування ярмарку:

Розподіл на сектори:

а) торгівля сувенірною та художньою продукцією народних промислів,

б) торгівля продовольчими товарами із дотриманням санітарних норм та правил.

Технічна характеристика (встановлення мобільних, декоративних, дерев’яних збірно-розбірних конструкцій, забезпечення стилізованого оформлення локації ярмарку з використанням світлових декорацій, належного підключення до електромереж, відео спостереження, цілодобової охорони, прибирання та вивозу сміття, дотримання пожежних та санітарних норм. Культурно-розважальна програма (організація показових майстер-класів з народних ремесел, організація культурно-просвітницького заходу на Великодню тематику, благодійна складова).

«Проект облаштування та функціонування ярмарку повинен охоплювати план-схему, візуалізацію елементів ярмарку, заходи в межах проведення ярмарку, благоустрій території, заходи щодо попередження мінімізації та забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, а також соціальну складову. Водночас організатор повинен мати досвід в організації та проведені масових заходів на території України», – зазначили в департаменті економічного розвитку.

Детальна інформація – за тел.: 297-58-76; 297-58-65.