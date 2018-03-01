Частина львів’ян знову залишилася без води

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують виткі води на вул. Зелена, 149.

У зв’язку з ремонтними роботами сьогодні, 1 березня, з 08.45 до 13.00 призупинено водопостачання до мешканців будинків на вул. Верхня Зелена, вул. Дунайська, вул. Дністерська, вул. Луганська, вул. Навроцького, вул. Керченська, вул. Вулецька, вул. Півколо, вул. Липова Алея, вул. Вигін, вул. Раковського, вул. Жасминова, вул. Орлина, вул. Радість, вул. Бузкова, вул. Простора, вул. Межова, вул. Перелітна, вул. Розвилиста, вул. Слобідська, вул. Надійна, вул. Світанкова та прилеглих до них вулицях.