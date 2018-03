Грузини з гурту Mgzavrebi зіграють у Львові своє «Найкраще»

Цього разу музиканти везуть у місто Лева презентацію свого альбому Krebuli, що з грузинської перекладається як «Збірник». До цієї збірки увійшло два десятки пісень з шести альбомів Mgzavrebi, написаних за одинадцять років існування гурту. Початок концерту – о 19:00.

Іншими словами, Krebuli – це The Best Of від Mgzavrebi. Це підбірка пісень, які публіка обожнює найбільше і наполегливо просить виконувати на усіх концертах групи.

Mgzavrebi – це вибухова грузинська музика, яку за останні сім років встигли полюбити й українці. Від часу першого концерту грузинів в Україні у 2011-му, гурт щорічно збирає аншлаги у різних містах нашої країни.

Mgzavrebi створено у Тбілісі в 2006 р. Цей гурт вважають одним із музичних символів Грузії. Кожен, хто був очевидцем їхнього концертного шоу, знає, як легко ці гарячі хлопці стирають будь-які бар’єри між виконавцем та слухачем, як вони вміють донести любов та змусити співати, танцювати, читати вірші хором із фронтменом гурту Гігі Дедаламазішвілі, а ще – розуміти й відчувати кожне слово, незважаючи на те, що сказане та проспіване воно грузинською.

Спільний кліп грузинського гурту Mgzavrebi із українською групою ТНМК на пісню Qari Qris:

Квитки на концерт Mgzavrebi у львівському клубі «Малевич» 7 березня – від 250 до 800 грн.

Онлайн квитки можна придбати тут: gastroli.ua/tickets/mgzavrebi/buy