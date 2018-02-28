У Страдчі рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 лютого, близько 13.00 на автодорозі Львів – Краковець. У селі Страдч зіткнулися рейсовий автобус, який виконував маршрут сполученням «Львів-Шкло», під керуванням 37-річного мешканця міста Новояворівськ і вантажівка «Вольво», якою керував 26-річний мешканець Миколаївського району.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирок автобуса, мешканки Новояворівська та Яворівського району, віком 37 та 54 роки.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.