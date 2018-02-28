У Львові відкрили лабораторію віртуальної реальності

Львівська політехніка стала ініціатором відкриття школи, в якій зможуть реалізувати свої ідеї навіть наймолодші юні генії розробки сучасних технологій. Tech StartUp School почала працювати ще у листопаді 2017 року, і вже за кілька місяців може похвалитись десятками розробок, розповів керівник школи Назар Подольчак.

Одною з найцікавіших розробок лабораторії є прилад, який створює віртуальну, або додану реальність. У ній можна переміщатись, спробувати відтворювати різноманітні демо-симуляції в архітектурі, дизайні, навчанні чи розвагах. За допомогою такого приладу ви можете «наживо» оглянути дизайн вашої майбутньої кімнати, проект індустріального парку чи зіграти гру.

«В нас працюють курси, на яких ми навчаємо дітей та студентів й навіть працівників бізнесу, як розробити ідею і потім втілити стартап в життя. Також ми допомагаємо зробити прототип проекту. Він може стосуватись будь-якої теми: від екології до машинобудування. Крім того допомагаємо з пошуком коштів на втілення стартапів, з рекламою. От зовсім скоро ми організовуємо дійство під назвою «Стартапери проти старперів», де молоді розробники презентують свої ідеї інвесторам», – додає Назар Подоляк.

У березні перед спонсорами презентують більше 30 стартапів. За досвідом попередніх зустрічей стартаперів з інвесторами майже половина проектів знайшла людей, які готові профінансувати розробку.

Сьогодні у Tech StartUp School розпочинається курс «Астрономія для найменших», в якому діти віком від 6 років зможуть вивчати сонячну систему за допомогою інноваційної розробки учнів школи. Одним з розробників програми є студент 1 курсу Політехніки Олександр Кнюпа.

«Наша команда вирішила покращити рівень викладання уроків астрономії в Україні. Ми вважаємо, що вони нудні й деякі учні навіть засинають на них. За допомогою розробки тепер можна розглянути всю сонячну систему, обертати її, пришвидшувати рух планет, читати відомості про кожну. Все, що потрібно – це телефон з камерою і проектор чи екран, який це транслюватиме для всіх», – розповідає Олександр.

Ефект програми вже побачили на учнях однієї з львівських шкіл

З командою кафедри штучного інтелекту згодом хлопець розроблятиме віртуальний музей досягнень Політехніки.

Додамо, що Tech StartUp School один із перших центрів в Україні, де розробляються студентські стартами з використанням технологій віртуальної реальності.