У Львові п’яний муніципал намагався відімкнути чужий автомобіль

Як повідомила Патрульна поліція Львівської області, патрульні на гарячому застали чоловіка, який намагався ножем відкрити двері в чужому автомобілі

Сьогодні орієнтовно о 2:30 ночі два екіпажі, серед яких командирський, помітили на проспекті Чорновола підозрілу особу біля припаркованого автомобіля Audi. Поліцейські підійшли ближче, а чоловік почав дуже швидко втікати. Однак далеко не забіг. Його затримали і разом з чоловіком підійшли до автомобіля. На замку дверей були ушкодження. Під час поверхневої перевірки в 21-річного чоловіка виявили ніж, газовий балончик Терен 4, квитанції з ломбардів, квитанції про отримання кредитів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського району. Патрульні встановили власника автомобіля, який написав заяву про спробу проникнення в його автомобіль. У ножа, який знайшли в затриманого, був зламаний кінець. У замку згаданого автомобіля знайшли схожий фрагмент від ножа. Пояснювати свої дії щодо автомобіля чоловік відмовився, а щодо ножа зазначив, що «зламав його, коли відкривав паштет». Далі справою займаються слідчі.

Як виявилося, патрульні затримали працівника ЛКП «Муніципальна варта». Про це повідомили в ЛКП. В ЛКП «Муніципальна варта» збирають екстрену нараду щодо дисципліни та принципів роботи працівників, а згаданого працівника буде звільнено з роботи.

«Сьогодні ж збираємо термінову нараду з колективом та керівництвом ЛКП «Муніципальна варта». По цьому випадку буде проведено службове розслідування. Звільнення працівника неминуче. Також важливо з’ясувати причетність працівника до цього випадку. Найближчим часом буде проведено реорганізацію діяльності ЛКП з більш детальним підходом до навчального процесу самих працівників», – розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Оскільки чоловік 1996 року народження перебував у стані алкогольного сп’яніння, за цим фактом в ЛКП «Муніципальна варта» також буде проведено службове розслідування.